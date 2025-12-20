فلورنتينو بيريز يُقنع كلوب بتدريب ريال مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)



مع بقاء مستقبل المدرب تشابي ألونسو معلّقاً، يُعد يورجن كلوب أحد أكثر الأسماء تداولاً في ريال مدريد، والمدرب السابق لليفربول حالياً بلا نادٍ بعد رحيله عن «الريدز»، وهو خيار لطالما أعجب رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز لتدريب الفريق في «البرنابيو».

وهذا احتمال تم طرحه، لكنه لن يحدث في يناير المقبل، حيث أفادت التقارير أن كلوب، عبر وكلائه، أبلغ فلورنتينو بيريز بالفعل أنه لن يوقّع مع ريال مدريد حالياً، ومع ذلك، أفادت التقارير أن المدرب الألماني أبلغ أيضاً أنه يدرس الانتقال إلى النادي في يوليو، وهذا يستلزم منه ترك منصبه الحالي في «ريد بول»، حيث يشغل منصب المدير الرياضي في الشركة التي تدير فرقاً مثل، سالزبورج ولايبزيج.

لكن ما الذي يطلبه كلوب من ريال مدريد؟ ولن يكون وصول كلوب إلى ريال مدريد رخيصاً على فلورنتينو بيريز، الذي يضطر إلى دفع مبلغ كبير، ليس لأنه سيطلب راتباً باهظاً لا يستطيع النادي تحمّله، بل لأنه لن يوافق على القدوم إلى «البرنابيو»، إلا إذا أبرم النادي سلسلة من الصفقات في المقابل، وحدّد كلوب تغييرين رئيسيين على الأقل يعتبرهما ضروريين لتحسين أداء ريال مدريد.

وأولاً يرغب كلوب في تعزيز خط الدفاع بالتعاقد مع مدافع مركزي من الطراز الرفيع، ويُعد دايوت أوباميكانو، لاعب بايرن ميونيخ، ومارك جويهي، لاعب كريستال بالاس، أبرز الأسماء المطروحة، كما طلب أيضاً لاعب وسط إضافي، مع عدم الكشف عن أي تفاصيل أخرى، ولكن قد يكون أنجيلو ستيلر، لاعب شتوتجارت، أو آدم وارتون لاعب كريستال بالاس، أو كيس سميث، إي زد ألكمار.

وإذا وافق فلورنتينو بيريز على طلبات انتقاله، فقد يكون كلوب أقرب إلى الانضمام إلى ريال مدريد، تشير كل الدلائل إلى أنه في حال موافقة المدرب الألماني على الانتقال إلى البرنابيو، يتم تلبية مطالبه، وبالتالي قد يكون كلوب خليفة تشابي ألونسو، رغم أن مستقبل المدرب الإسباني لا يزال غير محسوم.

وأكد تشابي ألونسو لمقربيه أنه لا ينوي مغادرة ريال مدريد في الوقت الحالي، حيث يركز على تحسين الأوضاع وترسيخ مكانته مدرباً للفريق. لذا، إذا لم يحسم مستقبله، فسيكون من الصعب للغاية على كلوب تولي المسؤولية.

ويدرك ريال مدريد أن كلوب لن يصل حتى الصيف، وهذا يترك ما قد يحدث في يناير معلقاً، وفي حال خسارة الفريق كأس السوبر الإسباني، يكون مستقبل تشابي ألونسو محسوماً بالرحيل، مع ذلك قد يختار النادي الانتظار حتى نهاية الموسم لإجراء التغيير والتعاقد مع المدرب الألماني.

بينما الخيار الآخر هو رحيل تشابي بعد كأس السوبر وتعيين مدرب مؤقت، سانتياغو سولاري أو ألفارو أربيلوا أو حتى زين الدين زيدان من بين الخيارات التي يدرسها ريال مدريد، وفي حالة المدرب الفرنسي، سيكون ذلك على أساس توليه تدريب المنتخب الفرنسي بعد كأس العالم.