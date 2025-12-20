أبطال «أعياد الميلاد».. الخاسرون في سباق «البريميرليج»!



معتز الشامي (أبوظبي)



عادةً ما تكون أولى المحطات المهمّة في سباق لقب الدوري الإنجليزي الطويل والمتشعب هي تحديد متصدر الدوري في فترة أعياد الميلاد، وفي العادة ومع حلول منتصف الموسم تقريباً، وانطلاق عيد الميلاد، يمكن تكوين فكرة جيدة عن الفرق التي لا تزال لديها فرصة للفوز بلقب «البريميرليج» بحلول مايو.

وهذا الموسم، يملك فريقان فرصة واقعية للاستيقاظ يوم عيد الميلاد، وهما في صدارة الدوري، في حين أن أستون فيلا يمكنه تحقيق ذلك حسابياً، لكن أرسنال يليه مانشستر سيتي سيكونان الأقرب لصدارة الترتيب يوم عيد الميلاد.

ويتصدر أرسنال الترتيب حاليا بفارق نقطتين، لكنه يواجه مهمة صعبة بمواجهة إيفرتون خارج أرضه السبت، بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق وستهام المهدَّد بالهبوط، ويتمتّع فريق بيب جوارديولا أيضاً بفارق أهداف أفضل، لكن ما مدى أهمية الحفاظ على الصدارة في فترة أعياد الميلاد؟

وبدءاً من انطلاق «البريميرليج» في موسم 1992-1993، وعلى مدار المواسم الـ 33 الماضية، فاز 17 فريقاً فقط ممن تصدروا الترتيب في فترة أعياد الميلاد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو.

وفي الموسم الافتتاحي لـ «البريميرليج» 1992، تصدّر نورويتش سيتي جدول الترتيب في 25 ديسمبر برصيد 39 نقطة، لكن «الكناري» تراجع إلى المركز الثالث، بعد فوز مانشستر يونايتد باللقب.

وبعد عام تصدّر «الشياطين الحمر» الترتيب في فترة أعياد الميلاد برصيد 52 نقطة، وحافظ على اللقب حتى ذلك الموسم، وفي موسم 1994-1995، تصدّر بلاكبيرن روفرز الترتيب في فترة أعياد الميلاد برصيد 43 نقطة، وتفوّق بصعوبة على منافسه مانشستر يونايتد بفارق نقطة، ليفوز باللقب في مايو.

بينما في موسم 1995-1996، تصدّر نيوكاسل جدول الترتيب في فترة أعياد الميلاد، لكن شهد الفريق تراجعاً مفاجئاً في نهاية الموسم، ما سمح لمانشستر يونايتد بتجاوزه والفوز باللقب.

وفي الموسم التالي، تصدّر ليفربول جدول الترتيب في فترة أعياد الميلاد، لكنه أنهى الموسم في المركز الرابع، وفي موسم 1997-1998، كان مانشستر يونايتد متصدراً، لكن أرسنال بقيادة أرسين فينجر انتزع منه اللقب.

أما أسوأ موسم على الإطلاق من حيث تصدُّر جدول الترتيب في فترة أعياد الميلاد، فهو موسم 1998-1999، حيث تصدّر أستون فيلا جدول الترتيب في أواخر ديسمبر، لكنه أنهى الموسم في المركز السادس.

وفي موسم 1999-2000، واصل ليدز يونايتد سلسلة إخفاقاته في الفوز بلقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي، حيث تراجع إلى المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد.

وفي الموسم التالي، تصدّر فريق السير أليكس فيرغسون الترتيب في 25 ديسمبر، ليحافظ على اللقب. وفي موسم 2001-2002، تصدّر نيوكاسل الترتيب، لكنه أنهى الموسم في المركز الرابع، بينما تصدّر أرسنال في موسم 2002-2003، لكنه خسر اللقب لمصلحة مانشستر يونايتد. إلا أن أرسنال ثأر لنفسه في الموسم التالي، حيث تصدّر يونايتد الترتيب في عيد الميلاد، لكن أرسنال، فاز بالدوري في مايو.

وفي موسمي 2004-2005 و2005-2006، تصدّر تشيلسي الدوري في عيد الميلاد ومايو تحت قيادة جوزيه مورينيو، بينما تصدّر أرسنال في الموسم التالي، لكنه أنهى الموسم في المركز الثالث.

وفي موسم 2008-2009، تصدّر ليفربول الترتيب في عيد الميلاد، لكنه أنهى الموسم في المركز الثاني خلف غريمه مانشستر يونايتد.

وخلال المواسم الـ 17 الأولى من «البريميرليج»، فازت 6 فرق فقط باللقب بعد تصدّرها جدول الترتيب في فترة أعياد الميلاد، لكن الأمور بدأت تتغير قليلاً بعد ذلك.

وتصدّر تشيلسي (2009-2010)، ومانشستر يونايتد (2010-2011)، ومانشستر سيتي (2011-2012) جدول الترتيب في فترة أعياد الميلاد ونهاية الموسم، حتى وإن اعتمد مانشستر سيتي على تألق سيرجيو أجويرو في اليوم الأخير للفوز بلقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي موسم فيرجسون الأخير 2012-2013، تصدّر الفريق أيضاً جدول الترتيب في فترة أعياد الميلاد وفي مايو، وتصدّر ليفربول جدول الترتيب في فترة أعياد الميلاد لموسم 2013-2014، لكن ستيفن جيرارد ورفاقه فرّطوا في اللقب لمصلحة مانشستر سيتي.

وفي 4 مواسم متتالية، فاز متصدرو الدوري في فترة أعياد الميلاد، حيث حصد تشيلسي (2014-2015)، وليستر سيتي (2015-2016)، وتشيلسي مجدداً (2016-2017)، ومانشستر سيتي (2017-2018) 55 نقطة كاملة في فترة أعياد الميلاد.

وتصدّر ليفربول جدول الترتيب في فترة أعياد الميلاد لموسم 2018-2019، ورغم إنهاء الموسم برصيد 97 نقطة، إلا أنه خسر اللقب لمصلحة مانشستر سيتي، لكن «الريدز» عوّض ذلك في الموسم التالي، حيث تصدّر الترتيب من فترة أعياد الميلاد حتى نهاية موسم 2019-2020 الذي توقّف بسبب جائحة كوفيد-19.

وتصدّر ليفربول جدول الترتيب في الموسم التالي في فترة أعياد الميلاد، لكنه أنهى الموسم في المركز الثالث، أما أرسنال، فانطلق بقوة في موسم 2022-2023 وتصدّر الترتيب في فترة أعياد الميلاد، لكنه انهار في المراحل الأخيرة ليحتفظ مانشستر سيتي باللقب.

وفي الموسم التالي، تصدّر أرسنال الترتيب في فترة أعياد الميلاد أيضاً، لكن النتيجة تكررت، حيث انتزع فريق جوارديولا اللقب من فريق ميكيل أرتيتا، وفي الموسم الماضي، تصدّر ليفربول بقيادة أرني سلوت الترتيب من فترة أعياد الميلاد حتى شهر مايو ليفوز بالدوري.