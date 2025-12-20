«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي

معتصم عبدالله (أبوظبي)



دخلت دورة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025 المدعومة من أدنوك، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، والتي تستمر إلى 23 ديسمبر الجاري، يومها الثالث بزخم تنافسي لافت، تزامن مع تتويج أول أبطال البطولة، واستمرار سلسلة من المواجهات الحماسية في الرياضات الرقمية والفيجيتال، ضمن فعالية تشهد مشاركة أكثر من 850 رياضياً يمثلون أكثر من 60 دولة، يتنافسون ضمن 11 فئة تجمع بين المنافسات الحية والألعاب الرقمية، على جوائز مالية تقارب 5 ملايين دولار.

وشهد أمس «لحظة مفصلية» في مسيرة البطولة، بعدما حقق فريق «وين» فوزاً مستحقاً على فريق «فايكنجز» بنتيجة 2-0، ليتوّج بلقب بطولة لعبة موبا على الكمبيوتر، يشارك في الجائزة الكبرى البالغة 175000 دولار، ويصبح أول أبطال «ألعاب المستقبل أبوظبي 2025» وجاء هذا التتويج عقب منافسة قوية بين ثمانية فرق، عكست مستويات عالية من العمق الاستراتيجي، والتنسيق الجماعي، والتنفيذ الاحترافي الذي يميز نخبة الرياضات الإلكترونية.



وقال براتاسينيا راستسيسلاو من فريق «وين»: «نحن في غاية السعادة لفوزنا بأول كأس في البطولة، بصراحة كان الفوز سهلاً، وراضون تماماً عن أدائنا».

وأضاف: «كانت استراتيجيتنا بسيطة الفوز فقط، والآن نتطلع إلى التحدي القادم في أستانا بكازاخستان».

وشهدت الأمسية ختاماً مثيراً لمنافسات باتل رويال Fortnite ، حيث برزت أهمية الثبات الذهني وغريزة البقاء والقرارات التكتيكية على مدار ليلتين من المنافسة، وبعد 12 مباراة حافلة بالإثارة، تُوّج فريق كامي + سويزي بطلاً، متصدراً الترتيب برصيد 140 نقطة و58 عملية إقصاء، في تأكيد على قسوة هذا النوع من المنافسات، حيث يمكن لكل مواجهة وقرار حاسم أن يغيّر ملامح النتيجة.

وفي منافسات كرة القدم الفيجيتالية المدعومة من «أدنوك»، قدّم فريق Z10، أحد أبرز انتصارات البطولة حتى الآن، بعدما قلب تأخره 0-4 أمام فريق يونايتد إف سي إلى التعادل 4-4، قبل أن يحسم المواجهة لمصلحة عبر ركلات الترجيح بأداء بدني وهيمنة واضحة، وفي مواجهة أخرى، أظهر فريق مكسيكو كيتزاليس إف سي توازناً وهدوءاً لافتين، ليقصي فريق UEL Team ويحجز مقعده في ربع النهائي بفضل أداء بدني حاسم.

وفي منافسات كرة السلة الرقمية 3 ضد 3 الحرة، برعاية M42، حسمت الفوارق الدقيقة نتائج المباريات مجدداً، حيث حقق فريق UzBig Team فوزاً مثيراً على فريق BAD BOYS بفارق نقطة واحدة، فيما واصل فريق Adria All Stars عروضه القوية وتأهل إلى ربع النهائي بعد استثماره التفوق الرقمي أمام فريق Great Team Brazil.

وبعد تأجيلها يوم الجمعة، عادت معركة الروبوتات إلى المنافسة، وسط توقعات باستقطاب حشود كبيرة، مع استعراض الفرق ابتكاراتها الهندسية وتكتيكاتها الهجومية، فيما تتواصل المواجهات الحاسمة في مسار البطولة، حيث تتصدر منافسات الرماية الفيجتالية في القاعة 11، إلى جانب انطلاق منافسات ألعاب موبا «فئة الهواتف المحمولة»، حيث تتواجه الفرق في مباريات سريعة الإيقاع تتطلب تنسيقاً عالياً، وإتقاناً للأبطال، وقدرة على اتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي، ما يضيف بعداً تنافسياً جديداً مع تكيف الفرق مع بيئة اللعب الحي.

ومع تتويج الأبطال الأوائل، واشتداد الصراع على بطاقات ربع النهائي، يمثّل اليوم الثالث من «ألعاب المستقبل أبوظبي 2025» نقطة تحول مهمة، تنتقل فيها البطولة من الإنجازات المبكرة إلى الزخم الحاسم، في سباق مفتوح نحو منصات التتويج.



تجربة تفاعلية

يشهد جناح مجلس الأمن السيبراني، ضمن فعاليات «دورة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حضوراً لافتاً، حيث يعرض الجناح، بمشاركة CyberE71، بصفتها عضواً في مجلس الأمن السيبراني، مشروع HOSN أحد مشاريع CyberE71 الناشئة، والذي يقدم تجربة تفاعلية فريدة من نوعها، وهي غرفة الهروب السيبراني المدعومة من CyberE71، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بالأمن السيبراني، من خلال تحديات واقعية في مجال السلامة الرقمية.