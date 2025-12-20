من دروجبا إلى صلاح .. كأس أفريقيا تعاند «7 نجوم»!



معتز الشامي (أبوظبي)

تنطلق كأس الأمم الأفريقية الأحد، ويأمل عدد من اللاعبين ذوي الأسماء الكبيرة في الحصول على الكأس للمرة الأولى، وبدأت البطولة عام 1957، ويحمل المنتخب المصري الرقم القياسي لأكبر عدد من الألقاب، حيث فاز بـ7 ألقاب على مدار تاريخ البطولة، بينما ذكر تقرير موسع لصحيفة تليجراف، أن البطولة شهدت مرور 7 لاعبين صنفوا بأنهم من أفضل اللاعبين الأفارقة، الذين صالوا وجالوا في ملاعب أوروبا و الدوري الإنجليزي، ولكنهم لم ينجحوا في التتويج باللقب، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

محمد صلاح

رغم مسيرته الأسطورية مع ليفربول، حل محمد صلاح وصيفاً لكأس الأمم الأفريقية مرتين، عامي 2017 و2021، وكانت هزيمة 2021 أمام السنغال مؤلمة للغاية، إذ كان صلاح ينتظر تسديد ركلة الجزاء الخامسة لمصر، لكن فريقه خسر ركلات الترجيح قبل أن تصل إليه .

وانتقد جيمي كاراجر مؤخراً افتقار صلاح للألقاب الدولية، ولا شك أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً سيكون أكثر تعطشاً من أي وقت مضى لإثبات خطأ المشككين في البطولة هذا العام، وتعتبر مصر حالياً ثاني المرشحين للفوز بالبطولة، بعد المغرب.

جورج ويا

حتى يومنا هذا، لا يزال جورج ويا اللاعب الأفريقي الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية، وحصل على لقب أفضل لاعب أفريقي مرتين، وكان من أبرز هدافي التسعينيات، رغم نجاحه الكبير على مستوى الأندية، إلا أن حظوظه كانت ضئيلة دائماً على الصعيد الدولي مع منتخب ليبيريا.

وتأهل ويا لبطولتي كأس الأمم الأفريقية، لكنه خرج من دور المجموعات في كلتيهما، ومنذ اعتزاله اللعب الدولي، لم يتأهل منتخب ليبيريا لأي بطولة من بطولات كأس الأمم الأفريقية.

ديدييه دروجبا

خسر دروجبا نهائي كأس الأمم الأفريقية عامي 2006 و2012، بركلات الترجيح في كلتا المباراتين، ربما تكون خسارة 2006 أمام مصر هي الأكثر إيلاماً، حيث أضاع ركلة الترجيح الأولى لمنتخب كوت ديفوار، ورغم فوز منتخب بلاده بالبطولة عام 2015، إلا أن دروجبا كان قد اعتزل اللعب الدولي آنذاك.

وبغض النظر عن افتقاره للألقاب الدولية، لا شك أنه يُصنّف ضمن أفضل لاعبي أفريقيا على مر التاريخ. بـ65 هدفاً في 105 مباريات دولية، يعد أيضاً الهداف التاريخي لمنتخب بلاده .

مايكل إيسيان

وصل مايكل إيسيان نجم تشيلسي السابق إلى المباراة النهائية عام 2010 ونصف النهائي عام 2008، لكنه لم يوفق في كلتا المناسبتين مع غانا، ورغم تاريخ غانا الكروي العريق، إلا أنها لم تفز بكأس الأمم الأفريقية منذ عام 1982، وفشلت في التأهل لبطولة هذا العام.

أوباميانج



لم يسبق لأوباميانج أن تجاوز ربع النهائي، ويعد أوباميانج الهداف التاريخي لمنتخب الجابون برصيد 39 هدفاً، ولا يزال يمثّل المنتخب حتى اليوم وهو في السادسة والثلاثين من عمره، وبالنظر إلى عمره، يرجح أن تكون هذه البطولة الأخيرة له مع منتخب الجابون.

إيمانويل أديبايور

فاز أديبايور بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2008، متفوقاً على منافسة شرسة من ديدييه دروجبا، وصامويل إيتو، ومايكل إيسيان، وكان تمثيل توجو يعني دائماً أن الاحتمالات كانت ضد مهاجم أرسنال وتوتنهام السابق عندما يتعلق الأمر بكأس الأمم الأفريقية، وأبعد ما وصل إليه أديبايور هو ربع النهائي عام 2013، حيث خسر منتخب توجو في النهاية أمام بوركينا فاسو.

نوانكو كانو

اقترب مهاجم أرسنال وإنتر السابق من الفوز بكأس الأمم الأفريقية في مناسبات عديدة، لكنه لم يحقق ذلك قط، وكان الأقرب للفوز باللقب عام 2000، لكنه خسر المباراة النهائية أمام الكاميرون بركلات الترجيح، وكان أحد لاعبين نيجيريين أضاعا ركلتيهما، كما وصل كانو إلى نصف النهائي أعوام 2002 و2004 و2006 و2010، لكنه خسر بفارق في كل مرة.