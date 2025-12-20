الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كيميتش يغيب عن بايرن ميونيخ

كيميتش يغيب عن بايرن ميونيخ
20 ديسمبر 2025 16:28

 
ميونيخ (د ب أ)

يغيب جوشوا كيميتش، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن آخر مباراة لفريقه أمام هايدنهايم الأحد بسبب الإصابة.
وتحدث فينسنت كومباني، المدير الفني، في مؤتمر صحفي، عن مشاكل الكاحل التي تؤرق قائد المنتخب الألماني منذ نوفمبر، وقال:«خضنا الكثير من المباراة، في بعض الأحيان يكون ببساطة الألم كبير للغاية» ويغيب أيضاً عن مباراة الغد القائد مانويل نوير بسبب تمزق في عضلة الفخذ الخلفية، إلى جانب كونراد لايمر للإيقاف، ونيكولاس جاكسون لانشغاله بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وساشا بوي بسبب المرض، إضافة إلى جمال موسيالا الذي لم يستعد جاهزيته بعد عقب كسر في ساقه.
وفي المباراة الرسمية رقم 25 هذا الموسم، يكفي البايرن، متصدر ترتيب الدوري الألماني، الحصول على نقطة للاحتفال بتتويجه بشكل غير رسمي بطلاً للشتاء مبكراً. وقال كومباني فيما يتعلق بكيميتش:«الأمر لا يتعلق بإدارة الأحمال أو بعدم الرغبة في المخاطرة، لكنه لم يتمكن من التدرب هذا الأسبوع، وكان في الواقع يلعب وهو يتجمل الألم. في الوقت الحالي، بات الأمر أكثر من اللازم عليه».
وقال كومباني إنه يتوقع أن يكون كيميتش قادراً على خوض التدريبات واللعب مع بايرن مرة أخرى مع بداية العام الذي يشهد إقامة كأس العالم.
وأضاف كومباني:«أعتقد أنه سيعود لطبيعته في يناير، ولكنه سيغيب عن هذه المباراة».
وسيكون لدى البايرن فترة للراحة عقب مباراة هايدنهايم حتى العودة للتدريبات في الثالث من يناير.
وبعد خضوعه لإجراء بسيط في العين مطلع الأسبوع، أصبح المهاجم مايكل أوليسيه متاحاً للمشاركة، كما يعود زميله في الخط الأمامي لويس دياز بعد انتهاء إيقافه.
وبعد التعادل 2/2 مع ماينز الأحد الماضي، يريد البايرن أن يفوز قبل فترة الأعياد.
وقال كومباني:«نشعر بأننا يجب أن نظهر ردة فعل».
وأعاد ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن، التأكيد بأن النادي لن يبرم أي صفقات في يناير.
وقال إيبرل:«لا نبحث في الخارج لأن لدينا فريقنا، بالطبع، يمكننا التحضير من الآن لأمور قد تهمنا في الصيف، لكن خلال فترة الانتقالات الشتوية لن نضم أي عناصر خارجية».
وسيكون تركيز الإدارة في الأسابيع والأشهر المقبلة على تمديد العقود لعدة لاعبين، ومن بين هؤلاء هو مانويل نويل «39 عاماً»، ودايوت أوباميكانو «27 عاماً»، وسيرج نابري «30 عاماً«، وليون جوريتسكا «30 عاماً» ورافاييل جويريرو «31 عاماً».
وقال إيبرل:«نجري محادثاتنا، نجري مفاوضاتنا. كما أننا نسير على الطريق الصحيح في حالة أو الأخرى».
وشدد على أن «الأولوية القصوى» في الوقت الحالي هي تمديد عقد قلب الدفاع أوباميكانو، مشيراً إلى أن المدافع الفرنسي ارتبط اسمه في وسائل الإعلام بالانتقال إلى ريال مدريد.

