الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبوظبي تستضيف «الجولة الافتتاحية» من «جران توريزمو العالمية»

أبوظبي تستضيف «الجولة الافتتاحية» من «جران توريزمو العالمية»
20 ديسمبر 2025 17:44

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأرصاد»: «الغزلة» تسجل أعلى كمية أمطار بكمية بلغت 158.7 ملم
العين يعزز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بـ«ثنائية» أمام كلباء


تستضيف أبوظبي الجولة الافتتاحية من «سلسلة جران توريزمو العالمية» 28 مارس المقبل في «سبيس42 أرينا» بشاطئ الراحة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ويجمع الحدث أبرز سائقي «جران توريزمو» من مختلف أنحاء العالم، في بطولة حية مباشرة في أبوظبي، تمنح الجمهور وممارسي اللعبة تجربة فريدة، وتُسلط الضوء على ريادة الإمارة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، أمام ملايين اللاعبين والمتابعين حول العالم.
جاء الإعلان خلال نهائيات «سلسلة جران توريزمو العالمية 2025»، التي أقيمت في مركز فوكوكا الدولي للمؤتمرات في اليابان، بحضور سعيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.
وتنظم شركة «بوليفوني ديجيتال»، التابعة لشركة «سوني انتراكتيف انترنتينمنت»، والمطوّرة والناشرة لسلسلة ألعاب «جران توريزمو»، الجولة الافتتاحية لموسم 2026 من البطولة، بالتعاون مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، المبادرة الحكومية التي تقودها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتهدف إلى دفع عجلة نمو هذا القطاع في الإمارة. 
وقال سعيد الفزاري: «تُشكّل استضافة الجولة الافتتاحية للبطولة خطوة مهمة في مسيرة تطور قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في أبوظبي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعكس ريادة الإمارة وجهة للتميز تُتيح فرصاً وإمكانات واعدة للنمو والازدهار، ونواصل جهودنا الرامية إلى تعزيز حضور أبوظبي على خريطة عواصم سباقات السيارات والرياضات الإلكترونية، عبر استقطاب أهم الفعاليات الدولية إلى الإمارة، وتسليط الضوء على ما تقدمه من تجارب استثنائية، وتوفر أبوظبي منظومة داعمة لرواد الأعمال والشركات والمستثمرين والمواهب تواكب طموحاتهم المستقبلية، مرسخة مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والترفيه ورياضة السيارات والألعاب الرقمية».
وتُتوج البطولة أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وتتضمن تصفيات إلكترونية مفتوحة أمام الجميع، إلى جانب جولات مباشرة تستضيفها وجهات عالمية، بمشاركة أبرز السائقين للمنافسة على لقبها. 
وقال ماركوس مولر-هابيج، مدير إدارة تمكين القطاع في أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية: «يُعد تنظيم الجولة الافتتاحية لهذه البطولة حدثاً مميزاً لجمهور ولاعبي رياضة السيارات في المنطقة والعالم، ويُسهم في تكريس مكانة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية في صدارة المشهد العالمي للسباقات على منصات المحاكاة الافتراضية، ويُبرز نهجنا القائم على تعميق أطر التعاون مع أهم الشركاء العالميين لاستثمار الفرص الواعدة، وتُشكل استضافة فعاليات مثل بطولة «سلسلة جران توريزمو العالمية» محفزاً للنمو، ومحطة رئيسية في رحلتنا نحو بناء منظومة متكاملة لتمكيّن المواهب، واستقطاب الشراكات الاستراتيجية الجديدة، وتسرّيع وتيرة تطور أعمال القطاع».

الإمارات
أبوظبي
شاطئ الراحة
دائرة الثقافة والسياحة
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
اليوم 23:25
فلسطينيون يقفون قرب منازل ومبان مدمرة في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تدعو لضبط النفس في غزة
21 ديسمبر 2025
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
الذكاء الاصطناعي
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
21 ديسمبر 2025
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
الرياضة
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
21 ديسمبر 2025
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
الرياضة
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
21 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©