أبوظبي تستضيف «الجولة الافتتاحية» من «جران توريزمو العالمية»



أبوظبي (الاتحاد)



تستضيف أبوظبي الجولة الافتتاحية من «سلسلة جران توريزمو العالمية» 28 مارس المقبل في «سبيس42 أرينا» بشاطئ الراحة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ويجمع الحدث أبرز سائقي «جران توريزمو» من مختلف أنحاء العالم، في بطولة حية مباشرة في أبوظبي، تمنح الجمهور وممارسي اللعبة تجربة فريدة، وتُسلط الضوء على ريادة الإمارة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، أمام ملايين اللاعبين والمتابعين حول العالم.

جاء الإعلان خلال نهائيات «سلسلة جران توريزمو العالمية 2025»، التي أقيمت في مركز فوكوكا الدولي للمؤتمرات في اليابان، بحضور سعيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وتنظم شركة «بوليفوني ديجيتال»، التابعة لشركة «سوني انتراكتيف انترنتينمنت»، والمطوّرة والناشرة لسلسلة ألعاب «جران توريزمو»، الجولة الافتتاحية لموسم 2026 من البطولة، بالتعاون مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، المبادرة الحكومية التي تقودها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتهدف إلى دفع عجلة نمو هذا القطاع في الإمارة.

وقال سعيد الفزاري: «تُشكّل استضافة الجولة الافتتاحية للبطولة خطوة مهمة في مسيرة تطور قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في أبوظبي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعكس ريادة الإمارة وجهة للتميز تُتيح فرصاً وإمكانات واعدة للنمو والازدهار، ونواصل جهودنا الرامية إلى تعزيز حضور أبوظبي على خريطة عواصم سباقات السيارات والرياضات الإلكترونية، عبر استقطاب أهم الفعاليات الدولية إلى الإمارة، وتسليط الضوء على ما تقدمه من تجارب استثنائية، وتوفر أبوظبي منظومة داعمة لرواد الأعمال والشركات والمستثمرين والمواهب تواكب طموحاتهم المستقبلية، مرسخة مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والترفيه ورياضة السيارات والألعاب الرقمية».

وتُتوج البطولة أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وتتضمن تصفيات إلكترونية مفتوحة أمام الجميع، إلى جانب جولات مباشرة تستضيفها وجهات عالمية، بمشاركة أبرز السائقين للمنافسة على لقبها.

وقال ماركوس مولر-هابيج، مدير إدارة تمكين القطاع في أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية: «يُعد تنظيم الجولة الافتتاحية لهذه البطولة حدثاً مميزاً لجمهور ولاعبي رياضة السيارات في المنطقة والعالم، ويُسهم في تكريس مكانة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية في صدارة المشهد العالمي للسباقات على منصات المحاكاة الافتراضية، ويُبرز نهجنا القائم على تعميق أطر التعاون مع أهم الشركاء العالميين لاستثمار الفرص الواعدة، وتُشكل استضافة فعاليات مثل بطولة «سلسلة جران توريزمو العالمية» محفزاً للنمو، ومحطة رئيسية في رحلتنا نحو بناء منظومة متكاملة لتمكيّن المواهب، واستقطاب الشراكات الاستراتيجية الجديدة، وتسرّيع وتيرة تطور أعمال القطاع».