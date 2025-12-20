الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مشاركة كبيرة في كأس الإمارات المفتوح لرماية السكتون لدول التعاون

مشاركة كبيرة في كأس الإمارات المفتوح لرماية السكتون لدول التعاون
20 ديسمبر 2025 18:10

 العين (وام)

انطلقت في نادي العين للفروسية والرماية منافسات السيدات في كأس الإمارات المفتوح لرماية الستكون لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، التي ينظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة من 20 إلى 24 ديسمبر الحالي.
وأكدت اللجنة المنظمة في بيان لها، اعتماد اليوم الأول من المنافسات للسيدات، وإقامة تصفيات الرجال من 21 إلى 23 ديسمبر، لاختيار أعلى 30 نتيجة من مجموع المشاركين للتأهل إلى النهائيات المقررة 24 ديسمبر.
وأوضحت أن المتأهلين إلى النهائيات يتنافسون على الرمز الذهبي وجائزة 100 ألف درهم للمركز الأول، و40 ألف درهم والرمز الفضي لصاحب المركز الثاني، و30 ألف درهم والرمز البرونزي للفائز بالمركز الثالث، بالإضافة إلى جوائز مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل فائز من المركز الرابع حتى العاشر.
ونوهت بأن البطولة تسهم في تعزيز انتشار رياضة الرماية الآمنة، ورفع مستوى التنافس، وترسيخ أعلى المعايير التنظيمية والفنية.
وأثنت اللجنة على الإقبال الكبير للمشاركين من خارج الدولة بالتسجيل عبر الموقع المخصص للبطولة، والحرص على تنفيذ التعليمات الخاصة بإجراءات السلامة، وتسليم الأسلحة الشخصية المرخصة في المنافذ المقررة، وسلاسة الإجراءات الخاصة بوصولها إلى مقر البطولة في نادي العين للفروسية والرماية.

