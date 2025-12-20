الحمادي بطل «سباق العمالقة» في كأس رئيس الدولة للقدرة



أبوظبي (الاتحاد)



تُوِّج الفارس منصور ناصر الحمادي، بلقب سباق العمالقة للقدرة، الذي أُقيم أمس في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، ضمن فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل، بمشاركة 76 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة.

ونجح الحمادي في انتزاع الصدارة على صهوة الجواد «سكوتش» لإسطبلات الريف العجبان، مسجلاً 3:46:47 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 26.46 كلم في ساعة.

وحل في المركز الثاني، الفارس الهندي مانوهار سينج، على صهوة «إس دبليو كادجيشيل» لإسطبلات «أم 7» بزمن 3:46:49 ساعة، فيما جاء المركز الثالث من نصيب الفارس عبد الله يوسف الحمادي، من إسطبلات المغاوير، على صهوة «إل إم مساراتي» بزمن 3:46:57 ساعة.

وشهد السباق المُخصص للفرسان بوزن 70 كجم حداً أدنى منافسة قوية، لا سيما من الفرسان العائدين إلى أجواء السباقات بعد فترة غياب، وقدم بطل السباق أداءً تصاعدياً لافتاً، إذ حل تاسعاً في المرحلة الأولى، وثامناً في الثانية، وسابعاً في الثالثة، قبل أن يفرض سيطرته على الصدارة في المرحلة الأخيرة، ويحافظ عليها حتى خط النهاية، مسجلاً أول ألقابه في مسيرته بسباقات القدرة.

وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية والسباق، وعبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني، رئيس قسم التسويق بالاتحاد.

وتتواصل فعاليات البطولة صباح الأحد بإقامة السباق الرئيسي لمسافة 120 كلم، والمقسم إلى أربع مراحل، الأولى 40 كلم «اللون البني»، تليها المرحلة الثانية 30 كلم «اللون الأزرق»، والمرحلة الثالثة 30 كلم «اللون البنفسجي»، وصولاً إلى المرحلة الرابعة والأخيرة 20 كلم (اللون الأبيض).