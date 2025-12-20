الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فيكتوري تيم» بطل العالم للزوارق السريعة لـ «الفورمولا-1»

«فيكتوري تيم» بطل العالم للزوارق السريعة لـ «الفورمولا-1»
20 ديسمبر 2025 19:05

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأرصاد»: «الغزلة» تسجل أعلى كمية أمطار بكمية بلغت 158.7 ملم
العين يعزز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بـ«ثنائية» أمام كلباء


حسم فريق الفيكتوري لقب بطولة العالم «الفورمولا-1» للزوارق السريعة، للمرة الأولى في تاريخه، في موسم استثنائي شهد أيضاً فوزه بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات» للمرة السابعة، ليحكم الفريق سيطرته على المشهد العالمي بجدارة.
وجاء فوز الفيكتوري بلقب الفرق حسابياً، بعد حصول شون تورونتي على متن زورق «الفيكتوري 4»، على المركز الأول، في سباق السرعة الثاني، ضمن جائزة الشارقة الكبرى، ليكسب 10 نقاط، وأضاف إليها 6 نقاط، بفضل تواجد أليكس ويسكتروم على متن زورق «الفيكتوري 3»، في المركز الخامس في السباق، لتكون الـ 16 نقطة كافية للفريق لحسم اللقب العالمي.
ورفع «فيكتوري» رصيده الإجمالي إلى «177 نقطة»، متقدماً بفارق 40 نقطة عن فريق الشارقة الذي يأتي في المركز الثاني «137 نقطة»، وفريق السويد ثالثاً «129 نقطة».
ويتطلع شون تورونتي إلى حسم اللقب العالمي للسائقين، عندما يخوض غمار السباق الرئيسي يوم الأحد، ضمن جائزة الشارقة الكبرى، بعدما رفع رصيده هذا الموسم إلى 99 نقطة، حيث يكفيه التواجد في المراكز الخمسة الأولى في السباق، للابتعاد عن السويدي يوناس أندرسون أقرب مطارديه في المركز الثاني برصيد 85 نقطة، فيما يتواجد أليك ويكستروم في المركز الثالث وله 78 نقطة.
وهنأ محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فريق الفيكتوري على الإنجاز العالمي الذي يتحقق للمرة الأولى في فئة «الفورمولا-1»، وبارك لهم على جهودهم الكبيرة التي تكللت بهذه النجاحات، في موسم يعكس الرغبة والطموح الكبير، وحُسن التخطيط للتواجد على منصة التتويج من الباب الكبير.
وأشاد حارب، بجهود المنظمين لجائزة الشارقة الكبرى لسباق «الفورمولا-1» للزوارق السريعة، بما يعكس مكانة الشارقة البارزة في استضافة الأحداث الرياضية البحرية الدولية، وجاء حسم القب في «الإمارة الباسمة»، ليكون له طعم خاص على أرض الإمارات.

الإمارات
الشارقة
فيكتوري تيم
الفورمولا
الفورمولا-1
الزوارق
الزوارق السريعة
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
اليوم 23:25
فلسطينيون يقفون قرب منازل ومبان مدمرة في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تدعو لضبط النفس في غزة
21 ديسمبر 2025
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
الذكاء الاصطناعي
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
21 ديسمبر 2025
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
الرياضة
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
21 ديسمبر 2025
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
الرياضة
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
21 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©