«فيكتوري تيم» بطل العالم للزوارق السريعة لـ «الفورمولا-1»



الشارقة (الاتحاد)



حسم فريق الفيكتوري لقب بطولة العالم «الفورمولا-1» للزوارق السريعة، للمرة الأولى في تاريخه، في موسم استثنائي شهد أيضاً فوزه بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات» للمرة السابعة، ليحكم الفريق سيطرته على المشهد العالمي بجدارة.

وجاء فوز الفيكتوري بلقب الفرق حسابياً، بعد حصول شون تورونتي على متن زورق «الفيكتوري 4»، على المركز الأول، في سباق السرعة الثاني، ضمن جائزة الشارقة الكبرى، ليكسب 10 نقاط، وأضاف إليها 6 نقاط، بفضل تواجد أليكس ويسكتروم على متن زورق «الفيكتوري 3»، في المركز الخامس في السباق، لتكون الـ 16 نقطة كافية للفريق لحسم اللقب العالمي.

ورفع «فيكتوري» رصيده الإجمالي إلى «177 نقطة»، متقدماً بفارق 40 نقطة عن فريق الشارقة الذي يأتي في المركز الثاني «137 نقطة»، وفريق السويد ثالثاً «129 نقطة».

ويتطلع شون تورونتي إلى حسم اللقب العالمي للسائقين، عندما يخوض غمار السباق الرئيسي يوم الأحد، ضمن جائزة الشارقة الكبرى، بعدما رفع رصيده هذا الموسم إلى 99 نقطة، حيث يكفيه التواجد في المراكز الخمسة الأولى في السباق، للابتعاد عن السويدي يوناس أندرسون أقرب مطارديه في المركز الثاني برصيد 85 نقطة، فيما يتواجد أليك ويكستروم في المركز الثالث وله 78 نقطة.

وهنأ محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فريق الفيكتوري على الإنجاز العالمي الذي يتحقق للمرة الأولى في فئة «الفورمولا-1»، وبارك لهم على جهودهم الكبيرة التي تكللت بهذه النجاحات، في موسم يعكس الرغبة والطموح الكبير، وحُسن التخطيط للتواجد على منصة التتويج من الباب الكبير.

وأشاد حارب، بجهود المنظمين لجائزة الشارقة الكبرى لسباق «الفورمولا-1» للزوارق السريعة، بما يعكس مكانة الشارقة البارزة في استضافة الأحداث الرياضية البحرية الدولية، وجاء حسم القب في «الإمارة الباسمة»، ليكون له طعم خاص على أرض الإمارات.