الأحد 21 ديسمبر 2025
الرياضة

تشيلسي يقلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين أمام نيوكاسل

تشيلسي يقلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين أمام نيوكاسل
20 ديسمبر 2025 19:07

 
لندن (أ ف ب)

قلب تشيلسي تأخره بهدفين أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، وعاد بتعادل ثمين 2-2 من ملعب «سانت جيمس بارك»، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتقدم نيوكاسل في الشوط الأول بهدفي مهاجمه الألماني فولتيماده (4 و20)، قبل أن يقلّص ريس جيمس الفارق من ركلة حرة في الثاني (49) ويدرك التعادل عبر البرازيلي جواو بيدرو (66)، ورفع تشيلسي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع.
وفشل نيوكاسل الذي مٌني بخسارة سادسة أمام سندرلاند 0-1 في «الديربي» خلال المرحلة الماضية وردّ اعتباره الأربعاء بإلحاقه هزيمة بفولهام 2-1 في ربع نهائي كأس الرابطة، في انتزاع النقاط الثلاث ليقبع في المركز الحادي عشر موقتاً برصيد 23 نقطة.
ولم يجرِ الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشيلسي سوى تبديل وحيد مقارنة مع التشكيلة الفائز على إيفرتون، فزج بالعائد من الإيقاف الإكوادوري مويسيس كايسيدو بدلاً من الأرجنتيني إنتسو فرنانديز الذي أبقاه على مقاعد البدلاء، قبل أن يشركه بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني.
وكان فريق «البلوز» حجز بطاقته إلى نصف نهائي كأس الرابطة بفوز على كارديف سيتي 3-1 في منتصف الأسبوع.
وبكّر نيوكاسل في افتتاح التسجيل بعد 4 دقائق من صافرة البداية، بعدما افتك لاعبوه الكرة من منتصف الملعب ووصلت إلى جاكوب مورفي الذي مررها عرضية انقضى عليها أنتوني جوردون بعدما تجاوز الفرنسي مالو جوستو، صدها الحارس الإسباني روبرت سانشيز لتصل إلى الألماني فولتيماده تابعها في سقف المرمى.
ولم يكد تشيلسي يستفيق من صدمة الهدف الأول حتى تلقى الثاني من فولتيماده نفسه الذي تابع بشكل رائع تمريرة جوردون على يسار الحارس (20).
وكاد فولتيماده أن يضيف الثالث لكن تسديدته من مسافة قريبة مرت فوق القائم (44).
ومع بداية الشوط الثاني انتفض تشيلسي بتسديدة رائعة من ركلة حرة نفذها جيمس استقرت على يمين الحارس آرون رامسدايل (49).
وأدرك المضيف التعادل بعد تمريرة طويلة من الحارس سانشيز إلى البرازيلي جواو بيدرو على الجهة اليسرى استقبلها برأسه وتخلص من الألماني ماليك تياو وتوجه لينفرد بالحارس ويسدد أرضية داخل المرمى (66).
وأهدر الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو (68 و83 و85) وكايسيدو (81) لمصلحة تشيلسي، على غرار البديل السويدي أنتوني إيلانجا (89) من الفريق المضيف، ليبقى التعادل سيد الموقف.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
نيوكاسل
