الأحد 21 ديسمبر 2025
الرياضة

عجمان يكسب دبا بهدفي مؤمن وفايز

عجمان يكسب دبا بهدفي مؤمن وفايز
20 ديسمبر 2025 19:12

 
علي معالي (عجمان)

فاز عجمان على دبا 2-0، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، باستاد راشد بن سعيد، وسجل «الثنائية» إسماعيل مؤمن في الدقيقة 78، وعصام فايز في الدقيقة 91، ليرفع «البركان» رصيده إلى «13 نقطة»، واستمر «النواخذة» في المركز الأخير وله 3 نقاط، وهو الفوز السابع لعجمان من أصل 9 مواجهات بين الفريقين بـ «المحترفين».
ضغط عجمان منذ البداية وفرض سيطرته، وأهدر 5 فرص محققة على مرمى دبا، ووضح تأثر الفريق بعدم وجود «القناص» المغربي وليد أزارو.
وفي الشوط الثاني، واصل عجمان تفوقه، وأظهر محمد الرويحي حارس دبا تألقاً كبيراً، وتصدى لعدد من المحاولات، وشهدت الدقيقة 78 نجاح المغربي إسماعيل مؤمن في إحراز هدف رائع، إثر تسديدة صاروخية، وأضاف عصام فايز الهدف الثاني في الدقيقة 91.
 

