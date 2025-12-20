خورفكان يعيد بني ياس إلى «الموقف الحرج»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق خورفكان فوزاً كبيراً على مضيفه بني ياس بـ «ثلاثية»، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «السماوي» بالشامخة، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ورفع خورفكان رصيده إلى «11 نقطة» في المركز التاسع، فيما توقف رصيد بني ياس عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير، ليعود إلى الأزمة مجدداً.

سجل أهداف «النسور»، سليم أملاح من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، وبيدرو بافلوف في الدقيقة 40، وطارق تيسىودالي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء، حيث تفوق خورفكان في الشوط الأول، ودانت السيطرة لأصحاب الأرض في الشوط الثاني، وأهدر يوسف نياكاتيه ضربة جزاء، تصدى لها أحمد حمدان حارس خورفكان في الدقيقة 66.