الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خورفكان يعيد بني ياس إلى «الموقف الحرج»

خورفكان يعيد بني ياس إلى «الموقف الحرج»
20 ديسمبر 2025 19:20

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
العين يعزز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بـ«ثنائية» أمام كلباء
العين يختبر صدارة «أدنوك للمحترفين» أمام كلباء


حقق خورفكان فوزاً كبيراً على مضيفه بني ياس بـ «ثلاثية»، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «السماوي» بالشامخة، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين».
ورفع خورفكان رصيده إلى «11 نقطة» في المركز التاسع، فيما توقف رصيد بني ياس عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير، ليعود إلى الأزمة مجدداً.
سجل أهداف «النسور»، سليم أملاح من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، وبيدرو بافلوف في الدقيقة 40، وطارق تيسىودالي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.
تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء، حيث تفوق خورفكان في الشوط الأول، ودانت السيطرة لأصحاب الأرض في الشوط الثاني، وأهدر يوسف نياكاتيه ضربة جزاء، تصدى لها أحمد حمدان حارس خورفكان في الدقيقة 66.

دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
خورفكان
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
اليوم 23:25
فلسطينيون يقفون قرب منازل ومبان مدمرة في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تدعو لضبط النفس في غزة
21 ديسمبر 2025
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
الذكاء الاصطناعي
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
21 ديسمبر 2025
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
الرياضة
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
21 ديسمبر 2025
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
الرياضة
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
21 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©