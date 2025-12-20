الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هوفنهايم يضع ليفركوزن تحت الضغط بتعادله مع شتوتجارت

هوفنهايم يضع ليفركوزن تحت الضغط بتعادله مع شتوتجارت
20 ديسمبر 2025 20:56

 
برلين (أ ف ب)

عاد هوفنهايم من ملعب ملاحقه المباشر شتوتجارت بطل الكأس بنقطة التعادل السلبي، في المرحلة الخامسة عشرة الأخيرة لهذا العام من الدوري الألماني لكرة القدم، واضعا باير ليفركوزن تحت الضغط، بعدما أزاحه موقتاً عن المركز الرابع.
وبمحافظته على سجله الخالي من الهزائم على أرض شتوتجارت منذ أكتوبر 2021 (1-3)، رفع هوفنهايم رصيده إلى 27 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع موقتاً بفارق نقطة أمام ليفركوزن الذي يخوض اختباراً صعباً على أرض لايبزج الثالث.
في المقابل، فشل شتوتجارت في استغلال عاملي الأرض والجمهور كي يصبح أمام هوفنهايم، وبقي متخلفاً عنه بفارق نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف ليفركوزن.
وبعد مباراة مجنونة ومتقلبة، عاد فرايبورج من ملعب فولسفبورج بفوزه الثاني فقط هذا الموسم خارج الديار والثالث توالياً في ملعب منافسه والرابع في آخر خمس زيارات، وجاء بنتيجة 4-3، معكراً على دجينان بيشينوفيتش تسجيله ثلاثية أصحاب الأرض.
ورفع فرايبورج رصيده إلى 20 نقطة وبقي في المركز التاسع خلف أونيون برلين الذي عاد بدوره من ملعب كولن بفوز قاتل 1-0 سجله المجري أندراس شافر في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع بتسديدة من خارج المنطقة، بعدما دخل بديلاً في الدقيقة 85.
في المقابل، تجمد رصيد فولفسبورج عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع عشر لصالح هامبورج المتعادل مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت السابع بهدف للبلجيكي ألبرت سامبي لوكونجا (19) مقابل هدف للسويدي هوجو لارسون (26).

