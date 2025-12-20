الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»

هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»
20 ديسمبر 2025 21:06

 
لندن (د ب أ)

اعتلى مانشستر سيتي قمة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتاً، بالفوز على ضيفه وستهام يونايتد 3 - صفر ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة.
يدين السيتي بهذا الفوز لنجمه النرويجي، إرلينج هالاند، الذي سجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 5 و69، ورفع هالاند رصيده إلى 19 هدفاً ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وأضاف لاعب الوسط الهولندي تيجاني ريندرز، الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 38 من المباراة التي أقيمت على ملعب «الاتحاد».
رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 37 نقطة ليعتلي القمة مؤقتاً، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي سيخوض اختباراً صعباً خارج أرضه أمام إيفرتون، أما وستهام يونايتد، تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر، ليبقى في منطقة المهددين بالهبوط.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
وستهام
أرسنال
إيرلينج هالاند
