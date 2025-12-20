الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

العين يعزز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بـ«ثنائية» أمام كلباء

العين يعزز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بـ«ثنائية» أمام كلباء
20 ديسمبر 2025 21:42

 
معتز الشامي (أبوظبي)


حسم العين مواجهة ضيفه كلباء بهدفين، ضمن «الجولة التاسعة»، ليرفع رصيده إلى «23 نقطة»، مستمراً في صدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، مقابل «11 نقطة» لـ«النمور» في المركز العاشر.

وشهدت المباراة سيطرة «الزعيم» الذي كان الأفضل والأكثر إيجابية على المرمى، وأحرز الهدفين لابا كودجو في الدقيقتين 26 و47، ليسجل رقماً فردياً واستثنائياً، حيث أصبح ثالث أكثر لاعب يسجل في مرمى كلباء برصيد 11 هدفاً، بعد علي مبخوت «18 هدفاً»، وفابيو ليما «14 هدفاً»، فضلاً عن صناعته 4 أهداف أمام الفريق نفسه.
وخاض العين مباراته من دون لاعبيه الدوليين، يحيى نادر، وكوامي العائدين من المشاركة مع «الأبيض» في كأس العرب، وسفيان رحيمي ورامي ربيعة لخوضهما كأس أفريقيا بالمغرب، ومع ذلك نجح الصربي إيفيتش المدير الفني للفريق في وضع تشكيلة أسهمت في تعويض غياب «الرباعي الأساسي».

