الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»

جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
21 ديسمبر 2025 00:02

 
مانشستر (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!


أبدى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي تفاؤله بشأن قدرة فريقه على التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2025 - 2026.
قال جوارديولا بعد الفوز 3 - صفر على وستهام يونايتد: «نعم لدينا فرصة للتتويج بلقب الدوري، إذا التزم اللاعبون بتعليماتي».
واستدرك المدرب الإسباني «لكن يجب أن نتحسن».
وأوضح «الروح العالية موجودة، ولكن يتبقى خطوة، وأتمنى أن يعود إلينا (رودري)، يجب أن نقدم أداء أفضل».
وبفوزه على وستهام يونايتد، يعتلي مانشستر سيتي قمة جدول الترتيب مؤقتاً برصيد 37 نقطة بعد مرور 17 جولة، متفوقاً بنقطة واحدة عن أرسنال الذي سيخوض اختباراً صعباً أمام إيفرتون.
وسيخوض مانشستر سيتي مباراتين متتاليتين خارج أرضه، حيث يحل ضيفاً على نوتنجهام فورست يوم السبت المقبل، ثم يلعب مع سندرلاند في أول أيام العام الجديد 2026.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر
مانشستر سيتي
وستهام
أرسنال
بيب جوارديولا
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
اليوم 23:25
فلسطينيون يقفون قرب منازل ومبان مدمرة في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تدعو لضبط النفس في غزة
21 ديسمبر 2025
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
الذكاء الاصطناعي
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
21 ديسمبر 2025
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
الرياضة
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
21 ديسمبر 2025
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
الرياضة
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
21 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©