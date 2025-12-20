جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»



مانشستر (د ب أ)



أبدى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي تفاؤله بشأن قدرة فريقه على التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2025 - 2026.

قال جوارديولا بعد الفوز 3 - صفر على وستهام يونايتد: «نعم لدينا فرصة للتتويج بلقب الدوري، إذا التزم اللاعبون بتعليماتي».

واستدرك المدرب الإسباني «لكن يجب أن نتحسن».

وأوضح «الروح العالية موجودة، ولكن يتبقى خطوة، وأتمنى أن يعود إلينا (رودري)، يجب أن نقدم أداء أفضل».

وبفوزه على وستهام يونايتد، يعتلي مانشستر سيتي قمة جدول الترتيب مؤقتاً برصيد 37 نقطة بعد مرور 17 جولة، متفوقاً بنقطة واحدة عن أرسنال الذي سيخوض اختباراً صعباً أمام إيفرتون.

وسيخوض مانشستر سيتي مباراتين متتاليتين خارج أرضه، حيث يحل ضيفاً على نوتنجهام فورست يوم السبت المقبل، ثم يلعب مع سندرلاند في أول أيام العام الجديد 2026.