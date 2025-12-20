الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!

ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
21 ديسمبر 2025 00:07

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»


واصل توتنهام هوتسبير نتائجه المخيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالخسارة على ملعبه ووسط جماهيره أمام ليفربول بنتيجة 1 - 2 ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة، وكانت المباراة أشبه بالمعركة وحافلة بالبطاقات الملونة، وشهدت إصابة ألكسندر إيزاك.
خسر توتنهام للمرة الثانية على التوالي والسابعة هذا الموسم، مكتفياً بفوز وحيد في آخر 8 مباريات ببطولة الدوري، ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.
أما ليفربول الذي خاض أول مباراة من دون نجمه المصري، محمد صلاح، الذي يستعد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، فقد حقق فوزه الثاني توالياً والتاسع في مشواره بالدوري هذا الموسم.
ورفع ليفربول رصيده إلى 29 نقطة ليقفز للمركز الخامس متخلفاً بفارق الأهداف عن تشيلسي رابع الترتيب بعد تعادله 2 - 2 مع نيوكاسل يونايتد.
في المباراة التي أقيمت على ملعب توتنهام، تقدم ليفربول بهدفي ألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي في الدقيقتين 56 و66، بينما أحرز ريتشارليسون هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 83 وتأثر توتنهام بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد الثنائي تشافي سيمونز وكريستيان روميرو في الدقيقتين 33 و93.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
توتنهام
محمد صلاح
ألكسندر أيزاك
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
اليوم 23:25
فلسطينيون يقفون قرب منازل ومبان مدمرة في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تدعو لضبط النفس في غزة
21 ديسمبر 2025
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
الذكاء الاصطناعي
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
21 ديسمبر 2025
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
الرياضة
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
21 ديسمبر 2025
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
الرياضة
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
21 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©