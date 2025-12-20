ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!



لندن (د ب أ)



واصل توتنهام هوتسبير نتائجه المخيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالخسارة على ملعبه ووسط جماهيره أمام ليفربول بنتيجة 1 - 2 ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة، وكانت المباراة أشبه بالمعركة وحافلة بالبطاقات الملونة، وشهدت إصابة ألكسندر إيزاك.

خسر توتنهام للمرة الثانية على التوالي والسابعة هذا الموسم، مكتفياً بفوز وحيد في آخر 8 مباريات ببطولة الدوري، ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

أما ليفربول الذي خاض أول مباراة من دون نجمه المصري، محمد صلاح، الذي يستعد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، فقد حقق فوزه الثاني توالياً والتاسع في مشواره بالدوري هذا الموسم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 29 نقطة ليقفز للمركز الخامس متخلفاً بفارق الأهداف عن تشيلسي رابع الترتيب بعد تعادله 2 - 2 مع نيوكاسل يونايتد.

في المباراة التي أقيمت على ملعب توتنهام، تقدم ليفربول بهدفي ألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي في الدقيقتين 56 و66، بينما أحرز ريتشارليسون هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 83 وتأثر توتنهام بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد الثنائي تشافي سيمونز وكريستيان روميرو في الدقيقتين 33 و93.