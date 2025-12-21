«كرة السلة» تُعيد أرسنال إلى صدارة «البريميرليج»!



ليفربول (رويترز)



ضمن أرسنال قضاء عيد الميلاد في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل فوزه 1-صفر خارج أرضه على إيفرتون، ليستعيد القمة بعدما اقتنصها مانشستر سيتي لفترة وجيزة، بفوزه على وستهام يونايتد 3-صفر .

ورفع السيتي رصيده إلى 37 نقطة بفارق نقطة واحدة ​عن أرسنال قبل انطلاق مباراته المتأخرة، لكن هذه الصدارة لم تستمر سوى ساعات قليلة، ‌بعدما سجل مهاجم أرسنال فيكتور يوكريش هدف الفوز والمباراة الوحيد من ​ضربة جزاء في منتصف الشوط الأول عقب لمسة ⁠يد على ‌جيك أوبراين لاعب إيفرتون، إثر تمريرة عرضية من ضربة ركنية.

وبدا أوبراين وكأنه يحاول قطع كرة في مباراة كرة السلة، وليس تشتيت ضربة ثابتة، إذ رفع يديه فوق رأسه، ولم يتردد الحكم في الإشارة إلى نقطة الجزاء بعد ⁠مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وأسهم الهدف في هدوء الفريق الضيف ⁠وبدأ في السيطرة على الكرة، وانطلق يوكيريش على الجانب الأيسر في بداية الشوط الثاني، قبل أن يوقف دفاع إيفرتون زحفه داخل منطقة الجزاء، بينما تصدى ​جوردان بيكفورد لتسديدة ساكا بعد لحظات.

وبعد دقيقة واحدة، سقط ثيرنو باري لاعب إيفرتون أرضاً داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من مارتن زوبيميندي، لكن الحكم تجاهل مطالبة إيفرتون بضربة جزاء.

وسنحت لأرسنال فرصة حسم الفوز في الدقيقة 64 بهجمة خاطفة، لكن تسديدة لياندرو تروسار ارتدت من القائم البعيد، بعد ​أن عجز بيكفورد عن التصدي لها، ورغم ‍محاولات إيفرتون الحثيثة لإدراك التعادل، فإنه افتقر إلى المهارة اللازمة لاختراق دفاع الضيوف.

ومع خوض مباراته المقبلة أمام برايتون آند هوف ألبيون في 27 ديسمبر الحالي، رفع هذا الانتصار رصيد أرسنال إلى 39 نقطة ‍متقدماً بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

وتراجع إيفرتون للمركز العاشر ⁠برصيد 24 نقطة خلف برايتون بفارق الأهداف.

كان ​هذا الهدف الأول الذي يسجله يوكريش منذ تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية في نهاية نوفمبر ​الماضي، وعكست طريقة تسديده للكرة رغبته الشديدة في التسجيل.

وأبلغ شبكة (سكاي سبورتس) «هناك عدد قليل (من لاعبي أرسنال) الذين ينبرون لتسديد ضربات الجزاء، وهذه المرة كنت أنا من يسدد، كان من المهم تسجيل هذه الضربة، لقد كان شعوراً رائعاً، دائماً ما نرغب في تسجيل الأهداف، فهذا هو الهدف الرئيسي في كل مباراة للمهاجمين، وهذا ما نريد القيام به، ‌كان بإمكاننا اليوم تسجيل المزيد من الأهداف، لكن الأهم هو أننا فزنا بالمباراة».