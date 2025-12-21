«مبابي 59» يُعادل «قياسية رونالدو» في «المباراة 59»!



مدريد (رويترز)



عادل كيليان مبابي رقم كريستيانو رونالدو القياسي، بعدما سجل هدفه 59 في عام ميلادي واحد مع ريال مدريد، في الفوز 2-صفر على ضيفه إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ليحتفل المهاجم الفرنسي بعيد ميلاده 27 بأناقة.

واقترب مبابي من التسجيل في مناسبات عدة، قبل أن يحصل على فرصته من ضربة جزاء، قبل أربع دقائق من نهاية المباراة، ليحرز هدفه رقم ​59 في 59 مباراة في جميع المسابقات في عام 2025، ليعادل حصيلة رونالدو في عام 2013.

وأبلغ ‌مبابي تلفزيون ريال مدريد «اليوم، وبسبب هذا الرقم القياسي، إنه لأمر لا يُصدق ​أن أتمكن في عامي الأول من فعل ما فعله كريستيانو، مثلي ⁠الأعلى وأفضل ‌لاعب في تاريخ ريال مدريد ومرجع في عالم كرة القدم، إنه لشرف لي».

وتقدم ريال مدريد في النتيجة بضربة رأس لعبها جود بيلينجهام قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول، وتقلص عدد لاعبي إشبيلية إلى 10 لاعبين، قبل 22 دقيقة من نهاية المباراة، بعد حصول ماركاو ⁠على إنذار ثانٍ، لكن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال تألق ليحافظ على تقدم ⁠فريقه حتى النهاية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة المتصدر الذي سيواجه فياريال صاحب المركز الثالث الأحد، بينما يحتل إشبيلية المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

كان ​فريق المدرب تشابي ألونسو يتطلع إلى إنهاء العام بشكل إيجابي، بعدما خسر الصدارة في نوفمبر الماضي، إثر ثلاثة تعادلات متتالية، واختتم 2025 بثلاثة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، لكن مواجهة إشبيلية لم تكن سهلة على الإطلاق.

وكان إشبيلية مصدر خطورة في وقت مبكر، وسدد إيساك روميرو كرة ساقطة مرت بجوار المرمى بقليل، عندما انفرد بالمرمى، لتطلق ​جماهير الفريق صيحات استهجان مع تعرض ريال ‍مدريد للضغط.

وأطلق مبابي تسديدة سريعة بعيدة عن المرمى، في ظل الصعوبات التي واجهها الفريق الزائر في الوصول إلى المرمى، وأطلق لوسيان أجومي لاعب إشبيلية تسديدة أخرى بعيدة عن المرمى للضيوف قبل أن يتقدم ريال مدريد في النتيجة قبل سبع دقائق من ‍نهاية الشوط الأول.

ونفذ رودريجو ضربة حرة داخل منطقة الجزاء، وارتقى بيلينجهام ليسدد ضربة ⁠رأس قوية في الزاوية البعيدة.

أطلق مبابي ​تسديدة باتجاه الحارس، وسدد كرة أخرى بعيدة عن المرمى، بينما في الجهة المقابلة، تصدى كورتوا لمحاولات أليكسيس سانشيز وروميرو، إذ لم يواجه إشبيلية ​صعوبة في اختراق دفاع الريال.

ومن ضربة ركنية، لعب مبابي ضربة رأس ارتدت من ‍العارضة، وبعد طرد ماركاو، أطلق رودريجو تسديدة رائعة، لكن حارس مرمى إشبيلية أوديسياس فلاخوديموس لمسها لتصطدم بالعارضة.

وصمد الريال أملاً في الحفاظ على تقدمه بينما كان مبابي لا يزال يكافح لهز الشباك، عندما ارتكب خوانلو سانشيز خطأ ضد رودريجو داخل منطقة الجزاء، وتقدم مبابي ليسجل هدفا قبل أن يحتفل على طريقة رونالدو.

اعتقد مبابي أنه حصل على فرصة مثالية للتسجيل مرة ‌أخرى، عندما أشار الحكم إلى نقطة الجزاء بعد دقيقتين، لكن الحكم عدل عن رأيه بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.