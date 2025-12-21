الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سان جيرمان يرفض المعاناة في كأس فرنسا

سان جيرمان يرفض المعاناة في كأس فرنسا
21 ديسمبر 2025 08:44

 
باريس (أ ف ب)

وضع باريس سان جيرمان حامل اللقب حداً لمشوار فريق هواة فونديه فوتوناي فوت الذي يلعب في الدرجة الخامسة، وبلغ دور الـ16 من كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه خارج الديار 3-0.
قادماً من الدوحة حيث منح فرنسا لقبها الأول في كأس القارات «الإنتركونتيننتال» للأندية، بفوزه في النهائي على فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس بركلات الترجيح، بدأ فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي مشواره في الكأس المحلية، باختبار سهل ضد فريق اختبر تنفيذ 40 ركلة ترجيحية «فاز 17-16» خلال الدور الخامس.
وأنهى نادي العاصمة الشوط الأول متقدماً 2-0، بعدما افتتح ديزيريه دويه التسجيل في الدقيقة 25 بتمريرة من عثمان ديمبلي، قبل أن يضيف الأخير الثاني في الدقيقة 34 من ضربة جزاء انتزعها البرتغالي جونسالو راموس الذي حسم الأمور نهائياً في مستهل الشوط الثاني بتسجيله هدفين في الدقيقتين 53 بتمريرة من سيني مايولو و58 بعد خطأ دفاعي في تمرير الكرة.
وبعد الهدفين، قرر إنريكي إراحة دويه وديمبلي ووارن زائير-إيميري (61)، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية.
واحتُرِمت التراتبية بين الدرجات، إذ كان الفوز من نصيب جميع أندية «ليج 1» التي بدأت مشوارها في هذا الدور، حيث تأهل ليل على حساب هواة لوسيتانوس بصعوبة بالغة بهدف سجله النروجي ماريوس بروهولم في الدقيقة 80، بعد أقل من ثلاث دقائق من دخوله، فيما فاز لوريان على هواة جوزييه بسباعية نظيفة.
وتأهل أيضاً متز وباريس أف سي وتولوز.

كأس فرنسا
باريس سان جيرمان
عثمان ديمبلي
لويس إنريكي
كأس الإنتركونتيننتال
فلامنجو
