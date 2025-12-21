يوفنتوس يقتحم سباق المنافسة على لقب «الكالشيو»



روما (رويترز)



عاد يوفنتوس إلى سباق المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بالفوز 2-1 على ضيفه روما، إذ سجل فرانسيسكو كونسيساو ولويس أوبيندا هدفين ليوفنتوس بينما سجل توماسو بالدانزي هدفاً وحيداً للضيوف.

ومع مشاركة الفرق الثلاثة الأولى في كأس السوبر ​الإيطالية في السعودية، كان روما يتطلع إلى استغلال الفرصة، والتعادل في ‌النقاط مع المتصدر إنتر ميلان، لكن يوفنتوس كان أكثر ​استغلالاً للفرص في المباراة، وحقق الفوز ليعود إلى ⁠إطار ‌المنافسة على اللقب.

وظل روما في المركز الرابع في الترتيب برصيد 30 نقطة، ويتأخر عنه يوفنتوس في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة.

وأتيحت فرصة جيدة أمام روما للتقدم في النتيجة عندما ⁠تجاوز باولو ديبالا الدفاع، وتلقى عرضية من ويسلي عند ⁠القائم القريب، لكن لاعب يوفنتوس السابق أخطأ في تصويب الكرة نحو المرمى.

وكاد يوفنتوس أن يسجل قرب نهاية الشوط الأول، عندما ​استلم كونسيساو تمريرة داخل منطقة الجزاء، ثم تجاوز مدافع روما ديفين رينش بسهولة، لكن تسديدته ذهبت مباشرة للحارس.

وبعدها أبعد روما كرة من ركلة ركنية، لكن يوفنتوس ضغط، ليسجل الهدف الأول قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، إذ ​مرر أندريا كامبياسو الكرة بكعب قدمه ‍داخل منطقة الجزاء إلى كونسيساو، وفي هذه المرة لم يخطئ الجناح البرتغالي، إذ صنع مساحة لنفسه، قبل أن يسدد كرة منخفضة في الزاوية السفلى البعيدة.

وكاد يوفنتوس أن ‍يضاعف تقدمه بعد الاستراحة، لكن كينان يلدز سدد ⁠كرة مرت بجوار القائم مباشرة، ​وجاء الهدف الثاني للفريق قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.

وتصدى حارس روما لضربة رأس من ​ويستون ماكيني وارتدت الكرة مباشرة إلى الأميركي الذي مرر عرضية ‍إلى أوبيندا ليسددها في المرمى من مسافة قريبة.

وبعدها بخمس دقائق، قلص روما الفارق عن طريق بالدانزي.

وتصدى ميشيل دي جريجوريو حارس يوفنتوس لأكثر من تسديدة من إيفان فيرجسون في الوقت القاتل الذي لم يسفر عن جديد لتستمر معاناة روما أمام ‌الفرق الكبرى، إذ خسر أمام إنتر ميلان وميلان ونابولي هذا الموسم.