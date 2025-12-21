الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب توتنهام يفتح النار على التحكيم

مدرب توتنهام يفتح النار على التحكيم
21 ديسمبر 2025 08:56

لندن (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
مدرب ليفربول يمسح الفوضى من الذاكرة!
«كرة السلة» تُعيد أرسنال إلى صدارة «البريميرليج»!


أشاد توماس فرانك مدرب توتنهام بلاعبيه، بينما هاجم التحكيم، بعد الخسارة 1-2 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
صرح فرانك عبر قناة سكاي سبورتس، عقب اللقاء الذي أقيم في لندن: «في البداية، أنا فخور للغاية بلاعبي فريقي، أظهرنا شخصية قوية واتسمنا بروح عالية». 
أضاف المدرب الدنماركي: «أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد، ثم تلقينا ضربة أولى بطرد تشافي سيمونز». 
وتابع: «الفريق تماسك رغم النقص العددي، ودافعنا بشكل رائع، وكافحنا في الشوط الثاني، ولكنا استقبلنا هدفاً، ثم ارتكب الحكم خطأ فادحاً في الهدف الثاني الذي سجله إيكيتيكي الذي لمس الكرة بيديه أثناء وضعها على ظهر المدافع». 
وقال: «لا أفهم كيف لم ير الحكم هذه اللعبة، ولحسن الحظ تقنية الفيديو متوافرة لتنقذنا وقت الضرورة، وهو ما لم يحدث».
وختم مدرب توتنهام: «بقينا في المباراة وواصلنا الكفاح، وقلصنا الفارق إلى 1 - 2 بتسجيل هدف، وللأسف تلقينا بطاقة حمراء ثانية بعد إنذارين». 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
ليفربول
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
20 ديسمبر 2025
مدرب ليفربول يمسح الفوضى من الذاكرة!
الرياضة
مدرب ليفربول يمسح الفوضى من الذاكرة!
اليوم 09:20
مركبة تابعة لشركة "بلو أوريجين"من بينهم المهندسة ميكايلا"ميتشي"
الترفيه
سابقة تاريخية.. أول رحلة لرائد فضاء على كرسي متحرك
اليوم 09:19
علما روسيا وأميركا
الأخبار العالمية
روسيا وأميركا تجريان مباحثات "بناءة" في ميامي
اليوم 08:57
مدرب توتنهام يفتح النار على التحكيم
الرياضة
مدرب توتنهام يفتح النار على التحكيم
اليوم 08:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©