مدرب توتنهام يفتح النار على التحكيم

لندن (د ب أ)



أشاد توماس فرانك مدرب توتنهام بلاعبيه، بينما هاجم التحكيم، بعد الخسارة 1-2 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صرح فرانك عبر قناة سكاي سبورتس، عقب اللقاء الذي أقيم في لندن: «في البداية، أنا فخور للغاية بلاعبي فريقي، أظهرنا شخصية قوية واتسمنا بروح عالية».

أضاف المدرب الدنماركي: «أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد، ثم تلقينا ضربة أولى بطرد تشافي سيمونز».

وتابع: «الفريق تماسك رغم النقص العددي، ودافعنا بشكل رائع، وكافحنا في الشوط الثاني، ولكنا استقبلنا هدفاً، ثم ارتكب الحكم خطأ فادحاً في الهدف الثاني الذي سجله إيكيتيكي الذي لمس الكرة بيديه أثناء وضعها على ظهر المدافع».

وقال: «لا أفهم كيف لم ير الحكم هذه اللعبة، ولحسن الحظ تقنية الفيديو متوافرة لتنقذنا وقت الضرورة، وهو ما لم يحدث».

وختم مدرب توتنهام: «بقينا في المباراة وواصلنا الكفاح، وقلصنا الفارق إلى 1 - 2 بتسجيل هدف، وللأسف تلقينا بطاقة حمراء ثانية بعد إنذارين».