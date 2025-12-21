الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هالاند يحطّم الرقم القياسي لرونالدو بـ «المعدل المرعب»

هالاند يحطّم الرقم القياسي لرونالدو بـ «المعدل المرعب»
21 ديسمبر 2025 09:26

 
لندن (أ ب)

أخبار ذات صلة
«ثنائية» هالاند وفودين.. «تميمة حظ» مانشستر سيتي للفوز بـ «البريميرليج»!
مبابي فخور بمعادلة رقم «المثل الأعلى»


واصل القناص النرويجي إرلينج هالاند تحطيم الأرقام القياسية مع مانشستر سيتي، بمعدل تهديفي مرعب يتجاوز الهدف في كل مباراة، حيث نجح في تجاوز الأسطورة البرتغالي كريستانو رونالدو في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان وستهام هو الضحية الجديدة للمهاجم الشاب، الذي سجل هدفين في شباكه بواقع هدف في كل شوط، ليرفع رصيده إلى 19 هدفاً في 17 مباراة خاضها هذا الموسم، كما صنع هدفاً لزميله تيجاني رايندرز في اللقاء الذي انتهى بفوز السيتي بثلاثية نظيفة على ملعب الاتحاد.
ووصل هالاند إلى هدفه رقم 38 في 28 مباراة خاضها مع السيتي والمنتخب النرويجي هذا العام، في موسم قد يكون الأكثر غزارة في مسيرته، خاصة مع اقتراب حلمه بالمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى مع النرويج، كما وصل للهدف رقم 104 في الدوري الإنجليزي الممتاز، متخطياً رقم رونالدو بهدف واحد، والمذهل في الأمر أن هالاند حقق هذا الرقم بخوضه 122 مباراة أقل مما خاضها النجم البرتغالي، الذي خاض تجربتين مع مانشستر يونايتد.
افتتح هالاند التسجيل مبكراً في الدقيقة الخامسة، بعد متابعته لعرضية فيل فودين، ثم عاد في الدقيقة 69، ليستغل ارتباكاً دفاعياً لمنافسه ويختتم الثلاثية، وبين هذا وذاك، قدّم تمريرة حاسمة لرايندرز.

 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
وستهام
إيرلينج هالاند
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
افتتاح جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري في دبي
علوم الدار
افتتاح جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري في دبي
اليوم 15:51
حسام حسن: منتخب مصر يملك مقومات الفوز بكأس أفريقيا
الرياضة
حسام حسن: منتخب مصر يملك مقومات الفوز بكأس أفريقيا
اليوم 15:50
رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف
الأخبار العالمية
زيلينسكي: محادثات السلام في فلوريدا "بناءة"
اليوم 15:31
شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
علوم الدار
شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
اليوم 15:18
بدور القاسمي تترأس اجتماع مجلس "شراع" الاستشاري لمتابعة تنفيذ رؤية 2030
علوم الدار
بدور القاسمي تترأس اجتماع مجلس "شراع" الاستشاري لمتابعة تنفيذ رؤية 2030
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©