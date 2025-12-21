هالاند يحطّم الرقم القياسي لرونالدو بـ «المعدل المرعب»



لندن (أ ب)



واصل القناص النرويجي إرلينج هالاند تحطيم الأرقام القياسية مع مانشستر سيتي، بمعدل تهديفي مرعب يتجاوز الهدف في كل مباراة، حيث نجح في تجاوز الأسطورة البرتغالي كريستانو رونالدو في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان وستهام هو الضحية الجديدة للمهاجم الشاب، الذي سجل هدفين في شباكه بواقع هدف في كل شوط، ليرفع رصيده إلى 19 هدفاً في 17 مباراة خاضها هذا الموسم، كما صنع هدفاً لزميله تيجاني رايندرز في اللقاء الذي انتهى بفوز السيتي بثلاثية نظيفة على ملعب الاتحاد.

ووصل هالاند إلى هدفه رقم 38 في 28 مباراة خاضها مع السيتي والمنتخب النرويجي هذا العام، في موسم قد يكون الأكثر غزارة في مسيرته، خاصة مع اقتراب حلمه بالمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى مع النرويج، كما وصل للهدف رقم 104 في الدوري الإنجليزي الممتاز، متخطياً رقم رونالدو بهدف واحد، والمذهل في الأمر أن هالاند حقق هذا الرقم بخوضه 122 مباراة أقل مما خاضها النجم البرتغالي، الذي خاض تجربتين مع مانشستر يونايتد.

افتتح هالاند التسجيل مبكراً في الدقيقة الخامسة، بعد متابعته لعرضية فيل فودين، ثم عاد في الدقيقة 69، ليستغل ارتباكاً دفاعياً لمنافسه ويختتم الثلاثية، وبين هذا وذاك، قدّم تمريرة حاسمة لرايندرز.