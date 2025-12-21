الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفانتي يستعين بكاسترو للهروب من «الشّبح» في «الليجا»!

ليفانتي يستعين بكاسترو للهروب من «الشّبح» في «الليجا»!
21 ديسمبر 2025 09:30

 
مدريد (أ ب)

أخبار ذات صلة
مبابي فخور بمعادلة رقم «المثل الأعلى»
ألونسو يتحدث عن «الرغبة المشتعلة» و«صاحب السيادة» في ريال مدريد!


أعلن نادي ليفانتي تعيين البرتغالي لويس كاسترو مديراً فنياً جديداً للفريق، في خطوة تهدف لانتشال الفريق من قاع ترتيب الدوري الإسباني.
وجاءت هذه الخطوة عقب التعادل المحبط للفريق على ملعبه أمام ريال سوسيداد بهدف لمثله، وهي النتيجة التي أبقت على الفريق في المركز الأخير بجدول الترتيب، وبفارق ست نقاط عن منطقة الأمان.
ويعيش ليفانتي موسماً كارثياً منذ عودته إلى الأضواء، حيث لم يحقق سوى انتصارين فقط خلال 16 جولة.
وكان ليفانتي أقال الشهر الماضي مدربه جوليان كاليرو، الذي قاده إلى الصعود، بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية، ليتولى المهمة مدربون مؤقتون من داخل النادي قبل الاستقرار على كاسترو، الذي وقّع عقداً يمتد حتى يونيو 2027.
وزادت معاناة ليفانتي هذا الأسبوع بخروجه من كأس ملك إسبانيا على يد فريق من الدرجات الدنيا.
يصل كاسترو، البالغ من العمر 45 عاماً، إلى إسبانيا بعد أسبوع واحد فقط من إقالته من تدريب نانت، حيث ترك الفريق في المركز السابع عشر في الدوري الفرنسي. ورغم تعثره الأخير، يحظى المدرب البرتغالي بسمعة طيبة بفضل إنجازه التاريخي الموسم الماضي مع دونكيرك في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، حيث قاده إلى نصف نهائي كأس فرنسا، وكان قريباً من إقصاء باريس سان جيرمان بعد التقدم عليه بهدفين قبل أن يقلب الأخير الطاولة.

الدوري الإسباني
الليجا
ليفانتي
ريال سوسيداد
نانت
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
افتتاح جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري في دبي
علوم الدار
افتتاح جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري في دبي
اليوم 15:51
حسام حسن: منتخب مصر يملك مقومات الفوز بكأس أفريقيا
الرياضة
حسام حسن: منتخب مصر يملك مقومات الفوز بكأس أفريقيا
اليوم 15:50
رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف
الأخبار العالمية
زيلينسكي: محادثات السلام في فلوريدا "بناءة"
اليوم 15:31
شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
علوم الدار
شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
اليوم 15:18
بدور القاسمي تترأس اجتماع مجلس "شراع" الاستشاري لمتابعة تنفيذ رؤية 2030
علوم الدار
بدور القاسمي تترأس اجتماع مجلس "شراع" الاستشاري لمتابعة تنفيذ رؤية 2030
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©