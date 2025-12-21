الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ماريسكا فخور بلاعبي تشيلسي في رحلة «سانت جيمس بارك»

21 ديسمبر 2025 09:32


لندن (د ب أ)

يرى إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، أن تعادل فريقه مع نيوكاسل يونايتد 2 -2 على ملعب سانت جيمس بارك كان نتيجة عادلة، مؤكداً أنه فخور بلاعبيه، بعد نجاحهم في العودة بعد التأخر بهدفين خارج الأرض.
حصد الفريق اللندني نقطة ثمينة في الدوري الإنجليزي الممتاز، من رحلته إلى سانت جيمس بارك في آخر مباراة له خارج ملعبه في عام 2025 قال ماريسكا في المؤتمر الصحفي، عقب اللقاء: «بالتأكيد، نيوكاسل استحقّ الفوز بالمباراة بعد الشوط الأول، ولكن كنّا الأحق بالفوز في الشوط الثاني».
وأشار المدرب الإيطالي: «أُتيحت لنا ثلاث أو أربع فرص محققة بعد تسجيلنا الهدف الثاني، كما أضاع نيوكاسل بعض الفرص مثل فرصة هارفي بارنز، لذا أرى أن التعادل نتيجة عادلة».
واصل مدرب تشيلسي: «كان مفتاح الشوط الأول بالنسبة لي هو الهدف الأول الذي استقبلناه، لأنه بعد بضع دقائق استقبلنا هدفاً، وسارت المباراة في الاتجاه الذي أراده نيوكاسل، لذا كان الهدف الذي استقبلناه هو اللحظة الحاسمة بالنسبة لي».
وتابع: «سجّلنا هدفين في الشوط الثاني، وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أخرى، وأجرينا بعض التعديلات بين الشوطين، ولكن في هذا الملعب، وبعد التأخر بهدفين في الشوط الأول، لا تبدو العودة في النتيجة سهلة على أي فريق، وبالتأكيد، كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل في الشوط الأول، لكن حالة اللاعبين في الشوط الثاني، والروح العالية والتكاتف، تجعلني فخوراً بهم».
وختم تصريحاته: «التأخر بهدفين نظيفين في معقل نيوكاسل، وأجوائه الصاخبة في المدرجات ليس أمراً سهلاً، وفرق قليلة بإمكانها العودة في مثل هذه الظروف، ونجح لاعبو فريقي في ذلك».

 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
نيوكاسل
إنزو ماريسكا
