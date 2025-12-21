مدرب أتلتيكو مدريد يشكو من «الضغط الهائل»!



مدريد (د ب أ)



أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، أن فريقه يواجه تحدياً هائلاً في إدارة ضغط المباريات المتلاحقة، مع اقتراب عام 2025 من نهايته، حيث يستعد أتلتيكو لخوض مباراته التاسعة خلال 28 يوماً فقط، حين يحل ضيفاً على جيرونا الأحد في الدوري الإسباني.

وفي مؤتمر صحفي، وصف سيميوني الوضع بأنه صعب، مضيفاً: «نحن مطالبون بالفوز دائماً، وهذا يضع الجميع تحت ضغط هائل، من الجهاز الفني والمعدين البدنيين، وصولاً إلى اللاعبين».

وأشار سيميوني إلى أن وتيرة المباريات المتتالية لا تمنح أحداً وقتاً للاستشفاء، لكنه شدّد على ضرورة التأقلم عبر استغلال قائمة الفريق الواسعة وإدارة المجهود البدني، مؤكداً أن الجماهير لا تبحث عن لاعبين أصحاء، بقدر ما تبحث عن فريق يحقق الانتصارات».

يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء أمام جيرونا وهو في المركز الرابع، متأخراً بفارق ثماني نقاط عن برشلونة المتصدر، لكنه يعيش فترة انتعاش، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية في ثلاث بطولات مختلفة، هي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس الملك، وهو ما اعتبره سيميوني دليلاً على نمو الفريق وقدرته على تجاوز الفترات الصعبة التي مر بها خلال العام.

وحذّر سيميوني من مواجهة جيرونا، مشيراً إلى أن خصمه بدأ يستعيد عافيته ويقدّم أداء هجومياً قوياً في مبارياته الأخيرة، خاصة بعد فوزه الأخير على ريال سوسيداد، وهو ما يتطلب من لاعبي أتلتيكو أعلى درجات التركيز لإنهاء العام بنتيجة إيجابية تعزّز من مكانتهم في المربع الذهبي.