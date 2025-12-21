فولتيماده «محبط» رغم إشادة مدرب نيوكاسل!



لندن (د ب أ)



أشاد إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، بالمهاجم الألماني فولتيماده، بعد تسجيل ثنائية في التعادل مع تشيلسي 2 - 2 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صرّح هاو، عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عقب اللقاء: «الشعور صعب، لأننا قدّمنا مباراة رائعة، خاصة في الشوط الأول، ونشعر بخيبة أمل لعدم تحقيق الفوز». أضاف: «الشوط الأول كان مؤشراً لمدى قوّتنا، لعبنا بقوة وضغطنا بشكل ممتاز، وهددنا مرمى المنافس، وهذا مؤشر لتحسن مستوى الفريق، ولكن نحتاج للأداء بهذا الشكل في مباريات عديدة».

وانتقل مدرب نيوكاسل للإشادة بالمهاجم الألماني صاحب الثنائية، قائلاً: «قدم أداءً رائعاً، إنها أفضل مباراة له مع الفريق، وأثبت قدراته المميزة كرأس حربة، وركض كثيراً، واستغل الفرص ببراعة».

وبشأن نزف النقاط، ختم هاو تصريحاته: «إنه أمر مؤلم، وكل ما يمكننا فعله هو التعلم من هذه التجارب ومحاولة التحسن، لأنه إذا فزنا بهذه النقاط، لكان وضعنا مختلفاً».

وفي المقابل بدا فولتيماده محبطاً بعد التعادل، وصرّح عبر قناة (تي إن تي سبورتس) بأن «التعادل بعد التقدم بهدفين لا يبقى أمراً جيداً، قدّمنا أداءً رائعاً في الشوط الأول وضغطنا بشكل جيد للغاية».

أضاف المهاجم الألماني الدولي: «واصلنا الأداء المميز في الشوط الثاني، ولكن لسوء الحظ استقبلنا هدفين من فرصتين لا نستقبل فيهما أهدافاً في الظروف العادية».

تابع: «مستوانا في الشوط الأول، يؤكد أننا قادرون على الفوز على أي فريق، ولكن لا أعرف لماذا استقبلنا هدفين، ولكن حدث ما حدث، وعلينا مواصلة العمل، والأداء بكل قوة على مدار 90 دقيقة».

وعن تسجيل ثنائية في شباك تشيلسي بعدما سجّل هدفاً ذاتياً بالخطأ في الجولة الماضية أمام سندرلاند، واصل فولتيماده: ««لم تكن لحظة جيدة بالنسبة لي، ولكن سعدت للغاية بهتاف الجماهير باسمي في المباراة الماضية بكأس الرابطة، وتأكدتُ أن الجماهير تحبني رغم تسجيل هدف بالخطأ تسبّب في خسارتنا».

وختم مهاجم نيوكاسل بقوله: «كان لدي رغبة قوية في تقديم أداء مميز أمام تشيلسي، ونجحت في ذلك، وأشكر الجماهير على مساندتي باستمرار».