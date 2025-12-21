المغرب يتصدر «القيمة السوقية».. سباق الملايين يشعل كأس أفريقيا!



معتز الشامي (أبوظبي)



تشهد كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تنطلق مساء اليوم بمواجهة المغرب وجُزر القمر في الافتتاح، واحدة من أكثر النُّسخ تنافسية على الإطلاق، ليس فقط داخل الملعب، بل خارجه أيضاً، حيث تظهر القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة مدى التطور الفني والاقتصادي لكرة القدم الأفريقية.

ووفقاً للأرقام، يتصدّر المنتخب المغربي قائمة الأغلى في القيم السوقية، بقيمة تصل إلى 436.6 مليون يورو، ليؤكد تقدمه في السنوات الأخيرة على مستوى التطوير واستثمار المواهب، بينما يلاحقه السنغال في المركز الثاني بقيمة 418.4 مليون يورو، مدعومةً بنجوم متميزين في أوروبا.

وتعكس القيمة المرتفعة لكوت ديفوار ونيجيريا والكاميرون في المراكز من الثالث إلى الخامس، صعود القوى الكروية في غرب أفريقيا، خاصة مع تألق عناصر ناشئة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

أما الجزائر التي تحتل المركز السادس بقيمة 224.8 مليون يورو، فتؤكد حضوراً عربياً مهماً إلى جانب مصر التي تحل ثامناً بقيمة 136.4 مليون يورو، في دلالة واضحة على الفجوة بين العرب ومنافسيهم في غرب القارة، وذلك رغم وجود محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش نجم مانشستر السيتي في صفوف «الفراعنة».

ويبرز ترتيب المنتخبات الأقل في القيمة السوقية مثل السودان وبوتسوانا وتنزانيا صورة أخرى لواقع الكرة الأفريقية، حيث تتفاوت مستويات الاستثمار بشكل كبير، بينما تظهر طموحات التطور، رغم محدودية الموارد لدى فرق مثل جزر القمر وزامبيا والجابون.

وتأتي الأرقام لتمنح الجماهير نظرة استباقية قبل انطلاقة البطولة، إذ يكون للقيمة الاقتصادية دور في توقع المستويات المنتظرة، رغم أن تاريخ كرة القدم الأفريقية شهد سابقاً مفاجآت من منتخبات متوسطة القيمة السوقية استطاعت قلب الطاولة.



القيمة السوقية لمنتخبات كأس أفريقيا



1 - المغرب: 436.6 مليون يورو

2 - السنغال: 418.4 مليون يورو

3 - كوت ديفوار: 342 مليون يورو

4 - نيجيريا: 285 مليون يورو.

5 - الكاميرون: 254 مليون يورو

6 - الجزائر 224.8 مليون يورو.

7 - مالي: 149.3 مليون يورو

8 - مصر 136.4 مليون يورو

9 - الكونغو الديمقراطية: 133 مليون يورو.

10 - بوركينا فاسو: 119.5 مليون يورو.

11 - تونس 71 مليون يورو.

12 - أنجولا: 54 مليون يورو

13 - جنوب أفريقيا: 44.8 مليون يورو

14 - الجابون: 31.2 مليون يورو

15 - موزمبيق: 25.3 مليون يورو

16 - زامبيا: 21.7 مليون يورو

17 - جزر القمر 20.1 مليون يورو

18. غينيا الاستوائية: 18.6 مليون يورو

19 - بنين: 13.4 مليون يورو

20. زيمبابوي: 10.1 مليون يورو

21 - أوغندا: 7.08 مليون يورو

22 - تنزانيا: 6.3 مليون يورو

23 - السودان 2.2 مليون يورو

24 - بوتسوانا: 1.95 مليون يورو



