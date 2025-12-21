«فريق الأحلام» في كأس أفريقيا بـ 559 مليون يورو!



معتز الشامي (أبوظبي)



مع انطلاق كأس أفريقيا 2025 بالمغرب، اليوم، يطرح التساؤل الأهم نفسه، ما هي تشكيلة «فريق الأحلام» بالبطولة؟ حيث تعكس القائمة الأغلى صورة واضحة عن النخبة في القارة، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية 559 مليون يورو، وتضم 8 منتخبات مختلفة، ما يؤكد انتشار المواهب الأفريقية وعدم احتكارها لبلد واحد.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت»، تم اختيار أغلى لاعب في مركزه، ليتم تشكيل أغلى 11 لاعباً، بما يطلق عليه، «فريق الأحلام» الأغلى في القيمة السوقية بالبطولة، وجاء اللاعبون الـ11 من 8 منتخبات مشاركة بالنسخة الحالية.

في حراسة المرمى يظهر السنغالي يهفان ضيوف بقيمة 9 ملايين يورو، ليكون الاختيار المفضل بين الخشبات الثلاث، وفي الدفاع، يخطف الظهير المغربي أشرف حكيمي الأضواء بقيمته الأسطورية «80 مليون يورو»، يجاوره إدموند تابسوبا «35 مليوناً، وعثمان ديوماندي «45 مليوناً»، والجزائري آيت نوري «40 مليوناً»، ليصبح الخط الخلفي واحداً من الأغلى على مستوى العالم.

وفي الوسط، يتقدم بابي ماتار سار وكارلوس باليبا بجانب أديمولا لوكمان، في تركيبة تجمع بين القوة البدنية والمهارة والفكر الحديث، أما الهجوم فيضم ثلاثياً مرعباً مبويمو وأوسيمين ومرموش بقيم تتراوح بين 65 و75 مليون يورو، لتصبح القوة الضاربة الأكثر إثارة في البطولة.

هذه التشكيلة ليست مجرد أرقام، بل مؤشر مباشر على تطور اللاعب الأفريقي في الدوريات الأوروبية، وقدرته على منافسة النجوم العالميين، كما تعكس التنوع الجغرافي من شمال إلى غرب القارة.



التشكيلة الأغلى لكأس أفريقيا

حارس المرمى

يهفان ضيوف: 9 ملايين يورو

الدفاع

أشرف حكيمي: 80 مليون يورو

إدموند تابسوبا: 35 مليون يورو

عثمان ديوماندي: 45 مليون يورو

ريان آيت نوري: 40 مليون يورو

الوسط

بابي ماتار سار: 35 مليون يورو

كارلوس باليبا: 60 مليون يورو

أديمولا لوكمان: 40 مليون يورو

الهجوم

برايان مبويمو: 75 مليون يورو

فيكتور أوسيمين: 75 مليون يورو

عمر مرموش: 65 مليون يورو