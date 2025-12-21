10 نجوم يغيبون عن كأس أفريقيا



معتز الشامي (أبوظبي)



تنطلق كأس الأمم الأفريقية، اليوم الأحد، حيث يتنافس أفضل لاعبي القارة في المغرب بحثاً عن المجد، وتتواجد منتخبات مصر والكاميرون ونيجيريا، الفائزة ببطولات متكررة، إلى جانب عمالقة إقليميين آخرين مثل كوت ديفوار والسنغال والجزائر، في حين لم تتأهل غانا، بطلة أفريقيا 4 مرات.

وعلاوة على ذلك، استبعدت العديد من المنتخبات بعض الأسماء الكبيرة من تشكيلتها لأسباب مختلفة، بما في ذلك الإصابة أو الاتفاقيات مع الأندية أو تراجع المستوى، ونرصد في التقرير التالي أبرز 10 نجوم غائبة عن كأس الأمم الأفريقية.

يوان ويسا

لاعب نيوكاسل، ومنتخب جمهورية الكونو الديمقراطية، حيث لعب ويسا مباراتين فقط مع المنتخب بالتصفيات، قبل أن تجبره الإصابة على الغياب، وعاد بعد تعافيه من إصابة الكاحل، وسجّل 3 أهداف وصنع 4 أهداف في 6 مباريات دولية ضمن تصفيات كأس العالم والمباريات الودية.

ومع ذلك، بدأ اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً للتو بالمشاركة مع ناديه الجديد نيوكاسل يونايتد بعد تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة، وبالتالي تم استبعاده من تشكيلة المنتخب.

أندريه أونانا

حارس الكاميرون، وطرابزون سبور «المعار من مانشستر يونايتد»، ويخوض منتخب الكاميرون البطولة وهو في حالة من الفوضى العارمة، حيث تركت الصراعات الداخلية على القيادة الفريق، حامل اللقب 5 مرات، بلا رؤية واضحة عشية انطلاق البطولة، ويعد أندريه أونانا الضحية الأبرز لهذا الصراع الداخلي، إذ تم استبعاده من التشكيلة، ما يمثّل ضربة قوية لأونانا، الذي انضم إلى طرابزون سبور على سبيل الإعارة من «مان يونايتد» تحديداً، ليحصل على دقائق اللعب اللازمة لضمان مكانه في كأس الأمم.

فرانك أنجيسا

لاعب نابولي ومنتخب المغرب، وبالحديث عن الكاميرون، يعد فرانك أنجيسا خسارة كبيرة أخرى، ولكن لأسباب مختلفة تماماً، حيث كان لاعب فولهام السابق إضافة مميزة لنابولي منذ انضمامه في صيف 2022، حيث أسهم في فوز الفريق بلقبين في الدوري الإيطالي، وبدأ أنجيسا هذا الموسم بقوة، لكنه تعرّض لإصابة في أوتار الركبة في نوفمبر، ومن المتوقع ألا يعود إلى الملاعب قبل أواخر يناير على أقرب تقدير.

حكيم زياش

لاعب الوداد ومنتخب المغرب، وبعد 5 أشهر لاعباً حراً، عاد حكيم زياش إلى بلاده في أكتوبر مع الوداد، لكنه لم يشارك في أي مباراة حتى الآن لعدم أهليته للعب حتى يناير، ولم يلعب زياش مع المنتخب المغربي منذ سبتمبر 2024، ويتعين عليه مشاهدة منتخب بلاده وهو يسعى لتحقيق المجد على أرضه.

إيفان جويساند

لاعب منتخب كوت ديفوار، ونادي أستون فيلا الإنجليزي، حيث قدم إيفان أداءً واعداً في الدوري الأوروبي، مع ذلك، في الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يقدم المهاجم الأداء المطلوب منذ انضمامه إلى أستون فيلا قادماً من نيس، وأدى تراجع مستواه إلى تراجع ترتيبه في تشكيلة منتخب كوت ديفوار، الذي ضمه كلاعب احتياطي فقط، ما يعني أنه يكاد يكون من المؤكد غيابه عن التشكيلة الأساسية.

إريك ماكسيم

لاعب منتخب الكاميرون، ونادي نيويورك ريد بولز، حيث يعد ماكسيم ركيزة أساسية في صفوف «الأسود غير المروضة» منذ سنوات، حيث سجل 20 هدفاً في 70 مباراة دولية، وقدّم اللاعب «36 عاماً» موسماً رائعاً في الدوري الأميركي، مسجلاً 19 هدفاً و5 تمريرات حاسمة في 38 مباراة في جميع المسابقات.

سيمون أدينجرا

لاعب كوت ديفوار ونادي سندرلاند الإنجليزي، حيث يزخر خط هجوم «الأفيال» بنجوم من طراز رفيع، مثل سيباستيان هالر، وأماد ديالو، وويلفريد زاها، ومع ذلك، يعدّ سيمون أدينجرا، أحد اللاعبين الذين لم يختاروا ضمن التشكيلة، رغم دوره المحوري في فوز الفريق باللقب قبل عامين.

فيكتور بونيفاس

لاعب منتخب نيجيريا ونادي فيردر بريمن «المعار من ليفركوزن»، وكان فيكتور بونيفاس عنصراً أساسياً في فوز باير ليفركوزن بالثنائية المحلية دون هزيمة ووصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي قبل عامين، حيث سجل 21 هدفاً في ذلك الموسم، ومع ذلك، عانى اللاعب البالغ 24 عاماً من الإصابات منذ ذلك الحين، وتراجع مستواه بشكل حاد خلال فترة إعارته إلى فيردر بريمن هذا الموسم.

نيكولاس بيبي

لاعب منتخب كوت ديفوار، ونادي فياريال الإسباني، حيث حصل نيكولاس بيبي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر أغسطس، كما أنه يتصدر لاعبي فياريال هذا الموسم من حيث صناعة الفرص (26) والمراوغات الناجحة (25)، وبالنظر إلى أنه سجل 11 هدفاً وصنع 4 أهداف في 50 مباراة دولية مع منتخب «الأفيال»، لم يضمه المدرب إيميرسي فاي إلى قائمة المنتخب.

أمين عدلي

لاعب نادي بورنموث ومنتخب المغرب، ورغم أن أمين عدلي لم يكن بنفس شهرة بونيفاس، إلا أنه كان لاعباً مهمّاً في موسم 2023-2024 الرائع مع باير ليفركوزن، ولكن الأمور لم تمضِ على ما يرام منذ انضمامه إلى بورنموث في الصيف، حيث لعب 523 دقيقة فقط في جميع المسابقات خلال 15 مباراة، مسجلاً هدفاً واحداً وتمريرة حاسمة واحدة، وفي النهاية، لم ينضم إلى قائمة المغرب للبطولة.