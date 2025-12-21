الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الفجيرة يخطف وصافة دوري الأولى بـ «ثلاثية» أمام الاتفاق

21 ديسمبر 2025 11:27

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

اقتنص الفجيرة «الوصافة» في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه المستحق على مضيفه الاتفاق 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد نادي شباب الأهلي في العوير، ضمن ختام «الجولة العاشرة»، والتي شهدت أيضاً فوز يونايتد على جلف يونايتد بالنتيجة ذاتها، وتعادل العروبة مع حتا، والذيد مع مجد 1-1، إلى جانب فوز الجزيرة الحمراء على مضيفه الحمرية بهدف.
وحسم «ذئاب الفجيرة» المواجهة أمام الاتفاق، بفضل تألق هدافه ساندر جمال الذي سجّل «ثنائية» في الدقيقتين 12 و70، وأضاف عبدالله أنور الهدف الثالث في الدقيقة 44، فيما سجل جافان لورينزو هدف الاتفاق في الدقيقة 85، ليرفع الفجيرة رصيده إلى «17 نقطة» في مركز «الوصافة»، متساوياً مع يونايتد صاحب المركز الثالث.
بدوره استعاد يونايتد توازنه، ونجح في حسم مواجهة «الديربي» أمام جلف يونايتد 3-1، بعدما سجّل أهدافه براهيما واتارا «هدفين» في الدقيقتين 24 و27، ومصطفى نام في الدقيقة 22، فيما أحرز جون بوسكو هدف جلف الوحيد في الدقيقة 45.
وفي ملعب العروبة، اقتنص حتا نقطة ثمينة بالتعادل 1-1، حيث تقدم أصحاب الأرض عبر محمد الحمادي في الدقيقة 83، قبل أن يدرك البديل جودنيوس التعادل لـ «الإعصار» في الدقيقة 95، ليرفع حتا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، مقابل 10 نقاط للعروبة في المركز الثاني عشر.

