الأحد 21 ديسمبر 2025
الرياضة

«بهانسالي» بطل احتفالية دوري الحبتور للبولو

«بهانسالي» بطل احتفالية دوري الحبتور للبولو
21 ديسمبر 2025 12:37

 
دبي (الاتحاد)

تُوج «بهانسالي» بطلاً لاحتفالية دوري الحبتور للبولو، بعد أن تغلّب في المباراة الختامية على «نون» 6-4، وسط جمهور كبير، وشهد اللقاء محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد البولو، وتحوّل النهائي إلى مهرجان احتفالاً بالعام الجديد.
بدأ «بهانسالي» المباراة بقوة منذ الأشواط الأولى، مكتسباً زخماً مبكراً ومتجاوزاً «نون» بفضل اللعب الجماعي وقوة الأداء وديناميكية اللعب، وضم التشكيل ريشي بهانسالي، ويل باتشيلور، أرييل بونسي، سيبا دوناي فيما لعب «نون» بكل من راشد العبار، محمد خالد، باوتي البردي، سانتوس إيرياتي بديل توماس إيرياتي.
حافظ «بهانسالي» على تقدّمه طوال المباراة التي أنهاها بفوز عريض على «نون» الذي لم يظهر بمستواه المعهود، بسبب غياب نجمه المصاب تومي اريارتي، إلا أن الشوط الرابع شهد صحوة مفاجئة لفريق «نون»، وأقرب من إدراك التعادل، ولم يسعفه الوقت، ليحقق «بهانسالي» فوزاً صعباً، ويحصد أول كأس في دوري الحبتور 2025.
وفي مباراة تحديد المركز الثالث «البرونزي»، والذي يُطلق عليه كأس الترضية في البول، حقق «آر جي أف» فوزاً مستحقاً «جهانجيري» 7.5 - 5، بعد مباراة نجح فيها الفريق في التقدم منذ انطلاقة صافرة الحكم وحتى النهاية، ومثّل «آر جي أف» أيدن الأحمد كيتوامي، رومان ج. فريس، ألي جولاند، خوان س. جيفارا، بينما مثّل «جهانجيري» الشيخ خليفة آل مكتوم، طارق الحبتور، إجانسيو بيريس، سانتوس إيريارتي.
وقدّم الختام يوماً حافلاً بالإثارة والتشويق لجميع أفراد العائلة، واستمتع الصغار بمجموعة متنوعة من الأنشطة المخصصة للأطفال، بما في ذلك فعالية «مطاردة سانتا الصغير» الممتعة، ومسابقة أفضل زيّ تنكري لعيد الميلاد، ومسابقة البحث عن الكنز لأصحاب الحظ السعيد.
ولإضفاء المزيد من البهجة على أجواء الاحتفال، قام سانتا كلوز بزيارة خاصة أسعدت الأطفال بجولته في أرجاء المنتجع وتوزيع الهدايا.
واستمرت الاحتفالات بحفل تتويج الفرق واللاعبين، حيث قام لوكاس تريمل، المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بتسليم الكؤوس، وتتويج البطل فريق «بهنسالي» والوصيف فريق «نون» وصاحب المركز الثالث فريق «آر جي أف»، والمركز الرابع فريق «جهانجيري»، كما نال نجم «بهنسالي» ويل باتشيلور جائزة أفضل لاعب، ونال الحصان «إنكاري جوسكا» بقيادة باوتي ألباردي جائزة أفضل خيل.

الإمارات
دبي
البولو
محمد الحبتور
