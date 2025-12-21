«عامر برن» يحصد بطولة أبوظبي للخيول العربية



عصام السيد (أبوظبي)



حصد المهر الرمادي «عامر برن» لأحمد يوسف العريني، بطولة أبوظبي للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت بمضمار أبوظبي للسباق، ضمن حفل السباق الثامن للموسم 2025–2026، والذي تألف من 7 أشواط، تنافست خلالها 99 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، على جوائز بقيمة 580 ألف درهم.

وجاء فوز «عامر برن» بإشراف مصبح المهيري، وقيادة تاج أوشي، ناجزاً في بطولة أبوظبي «قوائم» للخيول العربية الأصيلة للأمهار والمهرات عمر 3 سنوات فقط، في الشوط الثاني والرئيس لمسافة 1600 متر، وجائزته 180 ألف درهم.

وأكد المهر «كردوم» لإسطبلات ليوا، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، حُسن ترشيحه بفوز سهل، بلقب وينتر بيرل للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، وجائزته 66 ألف درهم.

وخطف «براق المدام» لسيف ياسر الشامسي، بإشراف محمد الشامسي، وقيادة برناردو بينيرو، الفوز في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب كراون أوف تيرف للتكافؤ للخيول العربية الأصيلة، عمر أربع سنوات فما فوق، وجائزته 66 ألف درهم.

وانتزع الجواد «إي أس فايز» للمالك والمدرب سالم علي مرشد المرر، وبقيادة برناردو بينيرو «ثنائية»، لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، المُخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» في الشوط الرابع لمسافة 2400 متر، وجائزته 70 ألف درهم.

وفرضت المهرة «جينا» لماجد علي المعمري أسلوبها، لتمنح المدرب إبراهيم الحضرمي، والفارس عبد العزيز البلوشي «ثنائية»، من خلال الفوز بلقب بليزارد أوف ليوا للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر ثلاث سنوات فقط، في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، وجائزته 66 ألف درهم.

ونال «المختار» لثياب غانم المزروعي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، لقب ساند أوف تايم جالوب للتكافؤ، في الشوط السادس لمسافة 2200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، وجائزته 66 ألف درهم.

وحصد «عداي» لعمار إشهاب، بإشراف أسامة رفاعي، وقيادة أوسكار شيفاز، لقب ديزرت لايتنج سبرنت، في الشوط السابع والختامي لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، وجائزته 66 ألف درهم.

وتوّج الفائزين في الأشواط، علي الجفال، مدير تطوير السباقات بمضمار نادي أبوظبي السباق، وديل براون، المدير التنفيذي للسباقات.