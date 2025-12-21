علياء عبدالسلام تشارك في جولة أبوظبي لـ «الفورمولا-4»



أبوظبي (الاتحاد)



تخوض علياء عبدالسلام منافسات بطولة الإمارات لزوراق «الفورمولا-4» - جولة أبوظبي، المقررة 17 و18 يناير المقبل، بطموحات المنافسة على المراكز الأولى.

وتأتي مشاركة البطلة الإماراتية، بعدما حصدت المركز الرابع في الترتيب العام ببطولة الإمارات لزوارق «الفومولا-4» الأخيرة في أبوظبي، وسط نخبة من أبرز متسابقي «الفورمولا» في الدولة.

وشهد مستوى المتسابقة علياء عبدالسلام تطوراً كبيراً خلال أقل من عامين، مقاربة من أرقام كبار أبطال «الفورمولا- 4»، سواء في مشاركاتها المحلية أو الدولية، نظراً للإعداد المتواصل عبر فريقها الفني المكون من فرودي سونسدال، المشرف العام، وبير ترالسند المدير الفني، ونينا سوندا وإيرلاند.

وأكدت علياء عبدالسلام أهمية المشاركة القادمة، بعد وصولها إلى المركز الرابع في بطولة أبوظبي الماضية، مشيدة بالجهود الكبيرة من الكوادر الفنية والإدارية، والاهتمام المتواصل من الشركاء والرعاة لمسيرتها في هذه الرياضة، لرفع علم الدولة في المحافل الخارجية.