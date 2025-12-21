574 جواداً تشارك في «النسخة السادسة» لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية

الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
21 ديسمبر 2025 14:04

الظفرة (وام)

بحضور معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تواصلت منافسات النسخة السادسة من بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية للمرابط الخاصة، التي تُقام على كورنيش المغيرة في منطقة الظفرة، وسط أجواء تنافسية حافلة بالحماس والإثارة، عكست المكانة المرموقة التي تحظى بها الخيل العربية في الإمارات، بوصفها رمزاً متجذراً في التاريخ والهوية الوطنية.
وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظّمها جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 574 جواداً من نخبة السلالات العربية الأصيلة، تعود ملكيتها إلى نحو 321 مالكاً، من بينهم 26 مالكاً من منطقة الظفرة بعدد 53 جواداً، في مشهد يعكس عمق الارتباط المجتمعي بالإرث الأصيل وحرص الملاك والمربين على صونه وتطويره.
حضر المنافسات محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وخليفة النعيمي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، إلى جانب عدد من الملاك والمربين ومديري المرابط.
وشهد اليوم الثالث منافسات مثيرة في الأشواط التأهيلية بين المرابط الخاصة، في صراع محتدم على بطاقات التأهل وألقاب البطولات النهائية، ما أكد الدور الريادي للبطولة في ترسيخ مكانة الظفرة وجهة رئيسة لبطولات جمال الخيل العربية، وتعزيز الجهود الوطنية للحفاظ على هذا الموروث الثقافي العريق ونقله للأجيال بكل فخر واعتزاز.
 

