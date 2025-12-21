الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

67 متسابقاً يخوضون «الاستعراض الرملي» في مهرجان ليوا الدولي

67 متسابقاً يخوضون «الاستعراض الرملي» في مهرجان ليوا الدولي
21 ديسمبر 2025 14:28

 
الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
«ألعاب المستقبل أبوظبي 2025» تقطع «نصف الطريق» إلى «محطة الختام»


اختتمت منافسات بطولة الاستعراض الرملي، التي أُقيمت على مدار يومين، وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية، بمشاركة 67 متسابقاً من داخل الدولة وخارجها، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، الذي يواصل تقديم باقة متنوعة من البطولات والفعاليات الرياضية.
وشهدت البطولة إقامة ثلاث فئات رئيسية، في فئة 6 سلندر، حقق حمد موسى البلوشي «الإمارات» المركز الأول، وتبعه بدر علي أحمد «السعودية»، وسلطان مبارك الكلباني «الإمارات»، وفهد إبراهيم قاسم «السعودية»، ومحمد راشد النعيمي «الإمارات».
وفي فئة الهايلوكس، توّج أحمد بن علي الحمد «السعودية» بالمركز الأول، وتبعه محمد فهيد السبيعي «السعودية»، وخليف عبد الرحمن الخليف «السعودية»، وأحمد عبدالله الرومي «السعودية».
وشهدت فئة 8 سلندر منافسة قوية، تُوج على إثرها سلطان مبارك الكلباني «الإمارات» بالمركز الأول، وتبعه حمد صالح النهيان «السعودية»، وسالم الكتبي «الإمارات»، وأحمد الصمعاني «السعودية»، ومحمد خلفان الشامسي «الإمارات».
ويأتي تنظيم بطولة الاستعراض الرملي ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المصاحبة للمهرجان، الذي لا يزال متواصلاً، مستقطباً أعدادا كبيرة من المشاركين والجمهور، ومؤكداً مكانته منصة رياضية وترفيهية تجمع بين التحدي والإثارة وأجواء المهرجانات المفتوحة.

الإمارات
أبوظبي
منطقة الظفرة
مهرجان ليوا الدولي
آخر الأخبار
افتتاح جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري في دبي
علوم الدار
افتتاح جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري في دبي
اليوم 15:51
حسام حسن: منتخب مصر يملك مقومات الفوز بكأس أفريقيا
الرياضة
حسام حسن: منتخب مصر يملك مقومات الفوز بكأس أفريقيا
اليوم 15:50
رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف
الأخبار العالمية
زيلينسكي: محادثات السلام في فلوريدا "بناءة"
اليوم 15:31
شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
علوم الدار
شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
اليوم 15:18
بدور القاسمي تترأس اجتماع مجلس "شراع" الاستشاري لمتابعة تنفيذ رؤية 2030
علوم الدار
بدور القاسمي تترأس اجتماع مجلس "شراع" الاستشاري لمتابعة تنفيذ رؤية 2030
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©