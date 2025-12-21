بروس يحلم بتكرار إنجاز رينارد في كأس أفريقيا



الرباط (أ ف ب)



يبرز المدرب البلجيكي لمنتخب جنوب أفريقيا هوجو بروس بين 24 مدرباً يشاركون في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 بالمغرب، إذ يُعد الوحيد بينهم الذي سبق له التتويج باللقب.

ويبلغ بروس الآن 73 عاماً، وقاد الكاميرون للتتويج عام 2017، رغم فقدان المنتخب قبل البطولة لعدد من نجومه البارزين، لكنه بلغ المباراة النهائية وهزم «الفراعنة» في ليبرفيل.

ويأمل بروس في أن يكرر إنجاز المدرب الفرنسي الحالي لمنتخب السعودية هيرفي رينارد، الوحيد الذي فاز بالبطولة مع منتخبين مختلفين، بعدما قاد زامبيا إلى التتويج عام 2012 ثم كوت ديفوار بعد ثلاث سنوات.

عاد بروس إلى أبرز حدث رياضي أفريقي العام الماضي مع منتخب جنوب أفريقيا، حيث خالفوا التوقعات في كوت ديفوار بإنهاء البطولة في المركز الثالث، بعدما تخطوا في ثمن النهائي المغرب صاحب الإنجاز الرائع في مونديال 2022 في قطر عندما أنهاه رابعاً.

تخوض جنوب أفريقيا التي غالباً ما فشلت في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية خلال العقد الماضي، غمار النسخة الخامسة والثلاثين ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أنجولا ومصر وزيمبابوي، وستفتتح مشوارها بمواجهة الأولى الاثنين في مراكش.

وبينما يعتقد كثير من مشجعي «بافانا بافانا» أن المنتخب قادر على الفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 1996، أطلق بروس تحذيراً.

قال المدافع الدولي السابق للصحفيين: «العام الماضي لم نكن من بين المرشحين، وخسرنا مباراتنا الافتتاحية أمام مالي».

وأضاف: «كانت هناك اقتراحات على وسائل التواصل الاجتماعي من بعض الجنوب أفريقيين بأن قائد طائرتنا يجب أن يبقي المحرك يعمل لأننا سنعود إلى الوطن قريباً».

وتابع: «حسناً، كان علينا إطفاء المحرك لأننا وصلنا إلى نصف النهائي، حيث خسرنا أمام نيجيريا بركلات الترجيح. ثم فزنا على جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح وأنهينا البطولة في المركز الثالث، وبسبب حصولنا على الميدالية البرونزية قبل عام، سيكون خصومنا متحمسين للغاية لهزيمتنا».

ويُنظر إلى بروس على نطاق واسع باعتباره أفضل مدرب لجنوب أفريقيا منذ المحلي كلايف باركر الذي قاد المنتخب إلى التتويج بكأس الأمم الأفريقية عام 1996 والتأهل إلى كأس العالم 1998 قبل أن تتم إقالته قبل العرس العالمي.

ولم يكتفِ المدرب البلجيكي بقيادة جنوب أفريقيا إلى نسختين متتاليتين من الكأس القارية، بل ضَمِن أيضاً التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث سيواجه المنتخب المضيف المكسيك وكوريا الجنوبية ومنتخباً أوروبياً ضمن منافسات المجموعة الأولى.

يعتبر بروس أن المباراة الأولى في دور المجموعات أمام أنغولا في مراكش حاسمة بالنسبة لفرص منتخبه في الذهاب بعيداً في المغرب.

وقال: «خسارة المباراة الأولى في دور المجموعات، كما حدث لنا العام الماضي أمام مالي، تضعك تحت ضغط شديد فوراً، تصبح المباراة الثانية حينها مواجهة لابد من الفوز بها، ولحسن الحظ فعلنا ذلك العام الماضي بالفوز على ناميبيا».

وأضاف: «إذا فشلنا أمام أنجولا، يتعين علينا عندها هزيمة مصر، الدولة التي تُوجت باللقب سبع مرات، ويقودها محمد صلاح».

وتابع: «ولا ينبغي لنا أن نقلل من شأن زيمبابوي أيضاً، قد تكون الأقل تصنيفاً بين منتخبات مجموعتنا، لكنها دائماً ما ترفع مستواها أمامنا».

يُعد بروس واحداً من بين سبعة مدربين شاركوا في نسخة 2024 وسيكونون في المغرب للمشاركة في بطولة تنطلق الأحد، حيث يُرجَّح أن يتوج المنتخب المضيف باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1976.

حافظ الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشيكينيو كوندي مدرب موزامبيق، وجوان ميشا مدرب غينيا الاستوائية، ووليد الركراكي مدرب المغرب، على مناصبهم عقب النسخة الأخيرة.

أما البلجيكي توم سانفييت، فقد انتقل من تدريب جامبيا إلى مالي، في حين انتقل المالي- الإيفواري إريك شيلي من تدريب منتخب بلاده إلى الإدارة الفنية لنيجيريا.

سيكون هناك ثلاثة مدربين بلجيكيين في المغرب هم بروس، سانفييت وبول بوت مع منتخب أوغندا، فيما تمتلك فرنسا مدربين اثنين.

وكان بروس آخر مدرب أوروبي يحرز لقب الكأس القارية، قبل أن يتوج الجزائري جمال بلماضي، والسنغالي أليو سيسيه، والإيفواري إيمرس فاي بالنسخ الثلاث التالية.

ويشارك في نسخة 2025 أربعة عشر مدرباً أفريقياً، وتسعة من أوروبا، إضافة إلى الأرجنتيني ميجيل جاموندي الذي يقود منتخب تنزانيا ممثلاً لأميركا الجنوبية.

وتبدو حظوظ جاموندي ضعيفة في التتويج، إذ لم يسبق سوى لمدرب واحد من أميركا اللاتينية الفوز باللقب، وهو البرازيلي أوتو جلوريا مع نيجيريا عام 1980 من أصل 34 نسخة سابقة.

ويُعد المدربون المصريون والفرنسيون الأكثر نجاحاً في تاريخ البطولة بخمسة ألقاب لكل منهم، بينها ثلاثة متتالية لحسن شحاتة مع الفراعنة منذ عام 2006.