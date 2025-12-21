«ثنائية» هالاند وفودين.. «تميمة حظ» مانشستر سيتي للفوز بـ «البريميرليج»!

عمرو عبيد (القاهرة)



حافظ مانشستر سيتي على فارق النقطتين، مع غريمه أرسنال، فوق قمة «البريميرليج»، بعد تحقيق «البلومون» انتصاره الخامس على التوالي، في الجولات الأخيرة، وإذا كان بيب جوارديولا كشف عن تفاؤله بإمكانية استعادة لقب الدوري، في ظل المستوى الحالي الذي يقدمه «عملاق مانشستر»، فإن عودة توهج «ثنائية» هالاند وفودين مرة أخرى، تدعم هذا التفاؤل بكل قوة، وتجعله أقرب للحدوث واقعياً، نظراً لما سبق وقدّمه النجمان معاً، خلال تتويجي 2022-2023 و2023-2024.

إيرلينج وهالاند وفيل فودين، ابنا الـ 25 عاماً، ساراً جنباً إلى جنب منذ موسم 2022-2023، الذي شهد انتقال «الصاروخ النرويجي» إلى «قلعة السماوي»، إذ خطف «الثُنائي» أغلب الأضواء وقتها، بصدارة هالاند «المُخيفة» لقائمة أفضل هدافي الفريق والدوري وأوروبا، ووصافة فودين المُلاحقة له، على كثير من الأصعدة، والأهم، تعاونهما سوياً.

وفي تلك النسخة «الخالدة» بتاريخ مانشستر سيتي، بفضل «الثلاثية النادرة»، حصد هالاند جائزة هداف «البريميرليج»، برقم «خيالي» قياسي، بلغ 36 هدفاً، ويبدو حتى الآن، أن المهاجم النرويجي الوحيد القادر على تحطيم رقمه الشخصي، وكان فودين «ثانياً» في قائمة أفضل هدافي «السيتي» في الدوري، بـ11 هدفاً، ليكون أفضل حصاد له منذ ظهوره مع الفريق منذ موسم 2017-2018.

وكان «الثُنائي» ضمن قائمة «توب 5»، كأفضل صُنّاع الأهداف أيضاً، بـ 8 «أسيست» لهالاند و6 لفودين في «البريميرليج»، ووقتها أهدى الإنجليزي 4 أهداف لزميله النرويجي، الذي رد له الهدية 3 مرات، ورغم تفوق هالاند «الكاسح» فيما يتعلق بتسجيل «الهاتريك» و«السوبر هاتريك» و«الميجا هاتريك»، إلا أنهما تبادلا تسجيل «الثلاثيات» معاً في مباراة واحدة، عندما فاز «البلومون» على مانشستر يونايتد بنتيجة 6-3، بل إن هالاند صنع يومها هدفين لصديقه.

هالاند تُوّج في ذلك الموسم بأغلب الجوائز الفردية المُمكنة، حيث كان لاعب العام في الدوري الإنجليزي، بجميع الاستفتاءات والاختيارات، بجانب جائزة أفضل ناشئ، وأفضل لاعب في أوروبا، تزامناً مع حصد «الحذاء الذهبي» في إنجلترا و«القارة العجوز»، وتبدو حالة النرويجي الرائعة الحالية، مؤشراً إيجابياً يدعو للتفاؤل بالفعل في «قلعة الاتحاد»، إذ يتصدّر المشهد التهديفي بـ 19 هدفاً في 17 مباراة، بينها «أسيست» واحد من فودين، بجانب صناعته 4 أهداف أخرى، وحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري، خلال سبتمبر الماضي، ومثلها جائزة الأفضل في صفوف السيتي، خلال أكتوبر.

وفي موسم 2023-2024، انفجر فودين تهديفياً، ليسجّل 19 هدفاً في «البريميرليج»، كأفضل حصاد له على الإطلاق حتى الآن، واحتل المركز الثاني بعد هالاند، الذي أحرز 27 هدفاً، وبلغ إجمالي أهداف كل منهما في جميع البطولات وقتها، 38 هدفاً للنرويجي مقابل 27 للإنجليزي، خلال التتويج بالدوري الإنجليزي، وكأس السوبر الأوروبي و«مونديال الأندية»، وكان كل منهما قد صنع هدفين للآخر.

وعلى صعيد صناعة الأهداف، تبادل «الثنائي» الأدوار، حيث تفوق فودين بـ 8 تمريرات حاسمة في «البريميرليج»، وإجمالي 12 في حصاد الموسم، مقابل 5 «أسيست» لهالاند في الدوري، ومجموع 6 في كل البطولات، والطريف أن «الهاتريك ومشتقاته» كانت على موعد دائم مع «الثنائي الذهبي»، حيث سجّل هالاند «ثلاثية» واحدة ومثلها «رباعية» و«خماسية»، في مختلف المنافسات، بينما هز فودين الشباك ب«الهاتريك» مرتين في «البريميرليج».

وفي ذلك الموسم، خطف فودين كثيراً من الجوائز الفردية، حيث كان أفضل لاعب في «البريميرليج»، بجميع الاستفتاءات، وأفضل لاعب في صفوف «البلومون»، بينما حصد هالاند «الحذاء الذهبي» في الدوري، كما اختير فودين ضمن فريق العام في «الشامبيونزليج»، وها هو يعود في الموسم الجاري، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق، بـ 10 أهداف، بينها 7 في «البريميرليج» في 14 مباراة، ضمن أفضل هدافي البطولة بوجه عام، وقدّم 4 تمريرات حاسمة في كل البطولات حتى الآن، وحصل على أسيست واحد من هالاند، كما اختير أفضل لاعب في الفريق، خلال نوفمبر الماضي.