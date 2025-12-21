«ألعاب المستقبل أبوظبي 2025» تقطع «نصف الطريق» إلى «محطة الختام»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



بلغت «دورة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025»، المدعومة من «أدنوك»، منتصف مشوارها في يومها الثالث، وسط أجواء تنافسية مشوّقة، وحضور جماهيري لافت، مع إسدال الستار على عدد من منافسات دور ربع النهائي في مختلف الرياضات، وانطلاق منافسات الرماية الفيجيتالية «كاونتر سترايك 2»، إلى جانب تتويج بطل «معركة الروبوتات».

وتُقام البطولة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - أدنيك خلال الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر الجاري، مقدّمة نموذجاً مبتكراً يعكس التكامل بين الرياضة والتكنولوجيا، ويجسّد مفهوم المنافسات الفيجيتالية التي تجمع بين الأداء البدني والمهارة الرقمية.



وشهد اليوم الثالث الظهور الأول لمنافسات الرماية الفيجيتالية – كاونتر سترايك 2، حيث خاضت الأندية مواجهتين رقميتين بنظام زرع القنبلة، أعقبتهما مواجهة بدنية واحدة في ليزر تاغ بنظام «أول من يصل إلى ست نقاط»، في صيغة تنافسية وضعت الفرق أمام اختبار حقيقي تطلّب مستويات عالية من التركيز والدقة والجاهزية البدنية.

وأكد ميخائيل ستولياروف، لاعب نادي إكس جوت، عقب فوز فريقه على نادي ليجا برو تيم بنتيجة 2-1 في المباراة الافتتاحية، أن البداية كانت إيجابية، مشيراً إلى اعتماد الفريق على استراتيجية واضحة ودعم متواصل من قائد النادي، مع الالتزام بتقديم أداء قوي أمام نخبة من الفرق العالمية.

وفي منافسات معركة الروبوتات، امتلأت المدرجات عن آخرها بالجماهير المتحمسة لمتابعة مواجهات نصف النهائي، حيث تفوّق روبوت كوبالت التابع لنادي فريق كوبالت بفارق ضئيل على روبوت غودسبيد لنادي دي إس روبوتيكس بنتيجة 17–16 بقرار الحكّام، فيما شهد نصف النهائي الثاني مواجهة قوية بين روبوت قرش الأعماق لنادي فيرس روك وروبوت دادي لنادي دادي بوت، وانتهت بتأهل الأول إلى النهائي بعد تعطل منافسه.

وجاء النهائي المنتظر على قدر التوقعات، بعدما فرض روبوت قرش الأعماق سيطرته على مجريات المواجهة، ليُتوّج نادي فيرس روك بطلاً لمنافسات معركة الروبوتات في ألعاب المستقبل – أبوظبي 2025، ويحصد الحصة الأكبر من جوائز المنافسة البالغة 400 ألف دولار.



وأكد يوشن لوو، قائد نادي فيرس روك، أن الفوز جاء نتيجة الالتزام بالخطة واختيار التوقيت المناسب للهجوم، مشيراً إلى أن الجائزة تُسهم في تطوير روبوت أكثر تقدماً في المشاركات المقبلة.

وفي منافسات كرة السلة الفيجيتالية 3×3 فري ستايل المقدّمة من إم 42، تأهل نادي بي بي سي أستانا إلى دور الثمانية بعد فوزه على نادي ديرفينتا إي سبورتس أمبريلا بنتيجة 39-26، وأسفرت بقية المواجهات عن تأهل أندية جريت تيم برازيل، وجي-يونِت، وموسكوفسكي إلى الأدوار المتقدمة.

أما على صعيد منافسات ألعاب موبا – الهاتف المحمول، فحجز نادي ديان فنج ياوجواي مقعده في ربع النهائي، بعد فوزه المثير على نادي فاموس بنتيجة 2-1، فيما واصل نادي فيرست تايم عروضه القوية بتغلّبه على نادي هومبويز بنتيجة 2-0، في مباريات اتسمت بالإيقاع السريع والتخطيط العالي والانسجام الكبير بين اللاعبين.

وفي منافسات كرة القدم الفيجيتالية المدعومة من أدنوك، تأهل نادي آر إف إس أو لوكوموتيف إلى ربع النهائي، بعد فوزه على نادي جراني سميث بنتيجة 5-3، في مواجهة شهدت حسم المباراة الرقمية ثم لقاءً واقعياً مثيراً، كما حقق نادي زد 10 عودة قوية أمام نادي يو إي إل تيم، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، مؤكداً تفوّقه في الجانب البدني على أرض الملعب.

وتتواصل منافسات البطولة خلال الأيام المقبلة مع مواجهات قوية في مختلف الرياضات، في ظل تصاعد وتيرة التنافس واقتراب الأدوار الحاسمة، ضمن نسخة تؤكد مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة المستقبل والفعاليات الرياضية المبتكرة.