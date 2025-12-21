الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إطلاق بطولة دوري أمم آسيا للمنتخبات

إطلاق بطولة دوري أمم آسيا للمنتخبات
21 ديسمبر 2025 15:00


كوالالمبور (د ب أ)

أخبار ذات صلة
سلمان بن إبراهيم: كأس العرب الأفضل والأنجح
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!


أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتزامه إطلاق «دوري أمم آسيا»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير كرة القدم للمنتخبات وإرساء إطار أكثر تنظيماً واستدامة للمباريات الدولية.
وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع الإصلاحات الناجحة في بطولات الأندية، سعياً لتحقيق التوازن التنافسي وتوفير مباريات ذات قيمة فنية عالية.
وتهدف البطولة المقترحة إلى معالجة التحديات التي تواجه الاتحادات الأعضاء الـ47، مثل محدودية المنافسين، وارتفاع التكاليف التشغيلية، والتعقيدات اللوجستية خلال نوافذ المباريات الدولية.
ومن خلال هذا الإطار الجديد، سيتم ضمان إقامة مواجهات منتظمة قائمة على تقارب المستويات، مما يعزّز كفاءة الإنفاق ويوفر مسارات تقدم واضحة للمنتخبات.
ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي عن ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد، قوله إن دوري الأمم يمثّل خطوة جوهرية لدعم الاتحادات وضمان استقرار الروزنامة، مشيراً إلى وجود اهتمام تجاري وجماهيري واسع بنظام هذه البطولة الذي يوفر منتجاً كروياً أكثر تشويقاً وقابلية للتسويق.
ومن المقرر أن تناقش اللجان المختصة لاحقاً التفاصيل المتعلقة بنظام المسابقة وجدولها الزمني، تمهيداً للإعلان عنها في الوقت المناسب.

كرة قدم
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كوالالمبور
ويندسور جون
آخر الأخبار
افتتاح جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري في دبي
علوم الدار
افتتاح جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري في دبي
اليوم 15:51
حسام حسن: منتخب مصر يملك مقومات الفوز بكأس أفريقيا
الرياضة
حسام حسن: منتخب مصر يملك مقومات الفوز بكأس أفريقيا
اليوم 15:50
رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف
الأخبار العالمية
زيلينسكي: محادثات السلام في فلوريدا "بناءة"
اليوم 15:31
شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
علوم الدار
شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
اليوم 15:18
بدور القاسمي تترأس اجتماع مجلس "شراع" الاستشاري لمتابعة تنفيذ رؤية 2030
علوم الدار
بدور القاسمي تترأس اجتماع مجلس "شراع" الاستشاري لمتابعة تنفيذ رؤية 2030
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©