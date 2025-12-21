إطلاق بطولة دوري أمم آسيا للمنتخبات



كوالالمبور (د ب أ)



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتزامه إطلاق «دوري أمم آسيا»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير كرة القدم للمنتخبات وإرساء إطار أكثر تنظيماً واستدامة للمباريات الدولية.

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع الإصلاحات الناجحة في بطولات الأندية، سعياً لتحقيق التوازن التنافسي وتوفير مباريات ذات قيمة فنية عالية.

وتهدف البطولة المقترحة إلى معالجة التحديات التي تواجه الاتحادات الأعضاء الـ47، مثل محدودية المنافسين، وارتفاع التكاليف التشغيلية، والتعقيدات اللوجستية خلال نوافذ المباريات الدولية.

ومن خلال هذا الإطار الجديد، سيتم ضمان إقامة مواجهات منتظمة قائمة على تقارب المستويات، مما يعزّز كفاءة الإنفاق ويوفر مسارات تقدم واضحة للمنتخبات.

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي عن ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد، قوله إن دوري الأمم يمثّل خطوة جوهرية لدعم الاتحادات وضمان استقرار الروزنامة، مشيراً إلى وجود اهتمام تجاري وجماهيري واسع بنظام هذه البطولة الذي يوفر منتجاً كروياً أكثر تشويقاً وقابلية للتسويق.

ومن المقرر أن تناقش اللجان المختصة لاحقاً التفاصيل المتعلقة بنظام المسابقة وجدولها الزمني، تمهيداً للإعلان عنها في الوقت المناسب.