1000 مشارك في «النسخة الرابعة» لسباق «بايك أبوظبي جران فوندو»

أبوظبي (الاتحاد)

استقطبت النسخة الرابعة من سباق بايك أبوظبي جران فوندو للدراجات الهوائية أكثر من 1000 دراج ودراجة، أكملوا المسار البالغ طوله 150 كيلومتراً، وتنافسوا على جوائز قيمتها مليوني درهم.

ويُعد الحدث أحد أبرز الفعاليات الرياضية في الإمارات، إذ يجمع بين الهواة والمحترفين، وانطلق السباق من استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وصولاً إلى مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، الذي يحتضن فعاليات وأنشطة متنوعة تُبرز التراث الإماراتي العريق.

وانطلق السباق في الساعة السابعة صباحاً بمشاركة متسابقين من 68 جنسية، حيث شهدت المنافسات انطلاق المجموعة الأولى المخصصة للمحترفين من الرجال والسيدات إلى جانب الفرق، فيما تم توزيع بقية المشاركين على مجموعات وفقاً لمتوسط سرعاتهم.



وتُوِّج الأوكراني سيرهي سيدور من فريق الوثبة بطلاً للفئة العامة للرجال في الترتيب العام، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 150 كيلومتراً بزمن ساعتين و57 دقيقة و30 ثانية، وتبعه الهولندي كرنيلس فيرملتفورت بفارق ثانية، والروسي أنتون بوبوف بفارق أجزاء من الثانية.

وفي الفئة العامة للسيدات، أحرزت الهولندية نينا كيسلر اللقب، بعد أن قطعت المسافة بزمن ساعتين و57 دقيقة و37 ثانية، والسلوفاكية نورة جنكوسوفا، والهولندية يونا فاندام.



وفي فئة المواطنين، تُوج عبدالله الحمادي من فريق نادي أبوظبي للدراجات بالمركز الأول، بعد أن أنهى السباق في ساعتين و57 دقيقة و33 ثانية، وتبعه سالم الشميلي من فريق شرطة دبي، وأحمد المنصوري.

وفي فئة المواطنات، فازت مروى سلمان من فريق ماي ووش بالمركز الأول بزمن 3 ساعات و31 دقيقة و14 ثانية، وتبعتها زميلتها نورة الغفلي، وعايشة فولاد من الفريق ذاته.

وعلى صعيد منافسات الفرق، فاز فريق شرطة دبي بالمركز الأول في فئة الرجال، تبعه شباب الأهلي، ونادي أبوظبي للدراجات، وفي منافسات فرق السيدات، حل فريق شرطة دبي في المركز الأول، وتبعه فريق إقامة دبي، وأستروم فالكون.

وأعطى شارة الانطلاقة، الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، ومنصور بو عصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالرحيم الزرعوني، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في المجلس، والعميد (م) عصام عبدالله عضو، مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات.

وحضر مراسم التتويج، الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، ومعالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، وأحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد المرزوقي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، وحمد عادل العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية، وفؤاد درويش، ممثل من بالمز الرياضية، وهادي العسكري ممثل من مبادلة، ووليد توفيق، الرئيس التنفيذي للعمليات في برجيل، وإسلام الشيخ، ممثل من بن حمودة للسيارات.



وأعرب عارف حمد العواني عن فخره بنجاح السباق، وقال: «للمرة الرابعة، يحقق سباق بايك أبوظبي جران فوندو نجاحاً كبيراً بمشاركة واسعة من 68 جنسية، ما يعكس التزامنا بدعم المجتمع وتطوير رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات والمنطقة».

وأكد العواني أن سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» يشكل محركاً رئيسياً لطموحات إمارة أبوظبي، لتكون وجهة عالمية رائدة لرياضة الدراجات الهوائية، كونه يجمع بين الطابع التنافسي ومشاركة الهواة والمحترفين، ويواصل حضوره القوي في نسخته الرابعة.

وحظي السباق برعاية تيسو، مدينة برجيل الطبية، بن حمودة للسيارات، بالمز سبورتس، مبادلة، مجموعة تدوير، مياه العين، ماروتن، وولفيز، إلى جانب دعم مهرجان الشيخ زايد، ودائرة البلديات والنقل، وشرطة أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد، والقطّارة.

وأولى مجلس أبوظبي الرياضي أهمية كبيرة لمعايير السلامة، حيث تواجدت فرق طبية متخصصة على طول المسار، إلى جانب دعم فني متكامل شمل سيارات المساعدة برعاية بن حمودة للسيارات، وآليات النقل والطوارئ، لضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات الدراجين.

كما شهدت النسخة الرابعة إطلاق قرية السباق في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، التي ضمت فعاليات جماهيرية، ومناطق استراحة للمتسابقين، ومساحات مخصصة للعائلات، ومنصات للعارضين وشركاء الحدث، لتقديم تجربة متكاملة وممتعة للزوار والمشاركين.

وتولت قناة أبوظبي الرياضية نقل السباق عبر بث مباشر شامل، تضمن استوديو تحليلي قبل وأثناء وبعد السباق، إلى جانب تغطية ميدانية لمجريات الحدث واستعراض الفئات والنتائج.