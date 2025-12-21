مدرب مالي يرشّح المغرب للقب كأس أفريقيا



أكد توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، أن التنظيم مميّز حتى الآن في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تنطلق اليوم الأحد بالمغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

وقال سينتفيت في تصريحات للموقع الرسمي لـ «الكاف»، إن الأجواء في المغرب ممتازة منذ وصولنا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، مشيداً بالبنى التحتية والملاعب والفنادق والتنظيم العام للبطولة، كما أكد ثقته في لاعبيه وجهازه الفني بعد 15 شهراً من العمل المشترك، وأنهم مستعدون لخوض البطولة بكل جدية.

وأضاف أن المجموعة الأولى التي يتواجد فيها فريقه صعبة للغاية، إذ تضم المغرب البلد المستضيف وجزر القمر وزامبيا، واصفاً المغرب بالمرشّح الأكبر، لكنه شدّد على أن منتخب مالي عازم على التأهل للدور الثاني، مع التركيز على كل مباراة، وعدم اعتبار أي مواجهة سهلة.

ووصف سينتفيت لاعبي أفريقيا بأنهم من أفضل اللاعبين في العالم، مشيراً إلى أن البطولة تمثّل احتفالاً لكرة القدم الأفريقية بكل ألوانها وشغفها.

وأوضح أن كل المنتخبات المشاركة في البطولة هدفها التتويج باللقب، لكن تبقي المغرب من أبرز المرشحين نظراً للأداء المميز والتنظيم القوي لفريقها.

وتابع: «لدينا أهداف مرحلية، نحن نحترم المنافسين للغاية ولكننا نتواجد في مجموعة صعبة، وأي فريق بها يستطيع التأهل للدور الثاني، جزر القمر منتخب جيد، فقد فاز في التصفيات أمام تونس، جامبيا ومدغشقر، زامبيا بلد كبير دائماً في كرة القدم الأفريقية، والمغرب هو المرشح الأكبر، هناك أربعة منتخبات يمكنها التأهل للدور الثاني، لكن نحن هنا للبقاء طويلاً، لا يمكننا التفكير بأن التأهل مستحيل، علينا التأهل للدور الثاني ويجب أن نتحلّى بالتركيز في كل مباراة، علينا أن نكون مستعدين جيداً، ولا يمكن اعتبار أي مباراة سهلة، فكل مباراة فيه هذه البطولة صعبة، لكني واثق في فريقي، وسنصل إلى الدور الثاني بنسبة 100%».

وقال: «حصلنا على خبرات جيدة من نسختي الكاميرون وكوت ديفوار، وأتمنى أن تكون تجربتي هنا جيدة أيضاً، هذه البطولة كبيرة وشرف للجميع المشاركة في أكبر بطولة لكرة القدم الأفريقية».

وأضاف: «أفضل لاعبي العالم يتواجدون في بطولة أمم أفريقيا، كل الفرق في أوروبا تعتمد على لاعبين أفارقة الآن، إنها احتفالية مع الجماهير، الألوان، الموسيقى وكل شغف كرة القدم، أفريقيا هي قارة كرة القدم، وكأس أمم أفريقيا هي احتفال كرة القدم الأفريقية، وأعتقد أن كل المنتخبات الـ 24 تطمح للفوز باللقب، هناك منتخبات ذات جودة عالية، وربما 12 منتخباً فقط بإمكانها الفوز باللقب، نحن من المنتخبات التي لديها فرصة جيدة وكل شيء يسير على ما يرام، المرشح الأكبر هو المغرب، فهم يلعبون على أرضهم، ولديهم أفضلية اللعب في ظروف مثالية ومع دعم الجماهير، وهناك دول مثل السنغال ونيجيريا يمكنها الفوز بالبطولات، لكن المغرب هو المرشح الأكبر».