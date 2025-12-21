شابر بطل «السلسلة الافتتاحية» في «جولف دي بي ورلد»



أبوظبي (الاتحاد)

نال الجنوب أفريقي جايدن شابر اللقب الشرفي، باعتباره بطل سلسلة البطولات الافتتاحية هذا الموسم في «السباق إلى دبي»، ضمن جولة دي بي ورلد، بعدما حصد لقبه الثاني على التوالي بفوزه في بطولة موريشيوس المفتوحة، وكان تُوج بلقب بطولة ألفريد دونهيل في جوهانسبرج الأسبوع الماضي أيضاً، ليستهل مشواره بقوة في الموسم الجديد الذي يتنافس فيها ألمع نجوم العالم بحثاً عن حصد بطاقات التأهل إلى النهائي الكبير في الإمارات خلال نوفمبر 2026.

وفي ختام أول خمس بطولات التي شكلت «السلسلة الافتتاحية»، وأقيمت في ثلاث دول مختلفة في قارتي أفريقيا وآسيا، رفع شابر رصيده إلى 1348 نقطة في المركز الأول في تصنيف «السباق إلى دبي»، وكسب جوائز إضافية، أبرزها حصوله على مبلغ 200 ألف دولار، والحصول على بطاقة المشاركة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، أولى بطولات سلسلة «رولكس» هذا الموسم، والمقرر إقامتها من 22 إلى 25 يناير المقبل في نادي الإمارات للجولف بدبي.

وجاء فوز شابر باللقب في موريشيوس، بعد خوضه جولة فاصلة ضد الأميركي ريان جيرارد، حيث أنهى اللاعبان الجولات الأربع الرئيسية برصيد 22 ضربة تحت المعدل.

وكان رصيد شابر خالياً من الألقاب طوال خمس سنوات شارك فيها في جولة دي بي ورلد، فيما نجح على مدار أسبوعين فقط من حصد لقبين على التوالي، وقال اللاعب: «كانت الأسابيع الماضية رائعة، لا أدري ماذا أقول، إنها حقاً نهاية مذهلة للبطولة، لقد كان بطولة رائعاً، والمكان مذهل، والدعم كان رائعاً، وملعب الجولف كان مذهلاً. سيكون عيد الميلاد هذا العام مميزاً، وكذلك رأس السنة، إنه أمر لا يُصدق انتظرت 5 سنوات لأحرز اللقب الأول في جولة دي بي ورلد، وفي الأسبوع التالي أحرزت اللقب الثاني مباشرة، إنه لأمر رائع حقاً»

وتتوقف منافسات جولة دي بي ورلد من أجل عطلة قصيرة، قبل أن يُستأنف الموسم في شهر يناير المقبل بإقامة بطولات «السلسلة الدولية»، والتي تضم بطولة دبي إنفيتشنال من 15 إلى 18 يناير، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك من 22 إلى 25 يناير، وبطولة بابكو إنرجيز البحرين من 29 يناير إلى 1 فبراير، وبطولة قطر ماسترز من 5 إلى 8 فبراير، وبطولة ماجيكال كينيا المفتوحة من 19 إلى 22 فبراير، وبطولة أفريقيا المفتوحة في جنوب أفريقيا من 26 فبراير إلى 1 مارس، وبطولة جوهانسبرج المفتوحة من 5 إلى 8 مارس.

وبحسب روزنامة الموسم الجديد لـ «السباق إلى دبي» تقام 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم، على أن تقام التصفيات الختامية، بإقامة بطولتي أبوظبي في ياس لينكس من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، وبطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.