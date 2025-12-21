الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الرياضة

سيف المزروعي بطل كأس رئيس الدولة للقدرة

سيف المزروعي بطل كأس رئيس الدولة للقدرة
21 ديسمبر 2025 18:02

 
أبوظبي (الاتحاد)

توج معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، في السباق الرئيسي «المفتوح» لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي أُقيم في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، بمشاركة 121 فارساً وفارسة.
وأهدى الفارس سيف المزروعي إسطبلات «أم آر أم» لقب السباق الرئيس ضمن المنافسات، التي اشتملت أيضاً على سباقي الإسطبلات الخاصة، وسباق العمالقة لمسافة 100 كلم لكل منهما، ونظمها اتحاد الفروسية والسباق.
وجاء السباق الختامي قوياً وسريع الإيقاع، حيث تمكن الفارس المحنك سيف المزروعي من انتزاع اللقب على صهوة الجواد «بوليو ديوكوفيتش»، بعد أداء متميز وقوي.
وتواجد المزروعي ضمن كوكبة الصدارة في المرحلتين الأولى والثانية، قبل أن يقفز بقوة إلى المركز الأول في المرحلة الثالثة، محافظاً على الصدارة حتى خط النهاية.
وقطع المزروعي مسافة السباق بزمن 4:31:01 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 26.57 كلم كل ساعة.
وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد صالح أمين على صهوة الجواد «غازي دي فلوازينس» لإسطبلات البراري، بزمن 4:31:57 ساعة، فيما حلت الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا في المركز الثالث على صهوة «جينو دي فيجنولس» لإسطبلات الوثبة، بزمن 4:32:00 ساعة.
وحضر مراسم التتويج، أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية والسباق، وعبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني، رئيس قسم التسويق بالاتحاد.

