الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

انطلاق التجمع الأول لدوري السلة للكراسي المتحركة

انطلاق التجمع الأول لدوري السلة للكراسي المتحركة
21 ديسمبر 2025 18:14

 
الشارقة (الاتحاد)

 

أخبار ذات صلة
270 رامياً في كأس الإمارات المفتوح لرماية «السكتون» لدول الخليج
أراند يُتوج بـ«جائزة الشارقة الكبرى»

انطلقت منافسات التجمع الأول لدوري كرة السلة للكراسي المتحركة «3×3»، والذي استضافه نادي الثقة للمعاقين، بمشاركة أندية العين، الثقة، خورفكان، دبي، وعجمان، وسط أجواء تنافسية قوية ومستويات فنية لافتة.
وشهد التجمع إقامة سلسلة من المباريات الحماسية، حيث نجح نادي الثقة في الفوز على نادي العين 9-6، وتغلب على نادي دبي 14-11، كما تجاوز عجمان 11-8.
في المقابل، قدم خورفكان أداءً متميزاً، بعدما حقق سلسلة انتصارات شملت فوزه على دبي 8-4، وتغلبه على العين 12-6، إضافة إلى تفوقه على الثقة 10-6، واختتم نتائجه الإيجابية بالفوز على عجمان 12-4.
كما حقق دبي فوزاً على عجمان 9-1، ونجح في تسجيل انتصار مهم على العين 13-6، فيما تمكن العين من فوز على عجمان 11-5.
وعكست نتائج التجمع الأول التقارب الكبير في المستويات الفنية بين الفرق المشاركة، مؤكدة انطلاقة قوية ومبشرة للدوري في موسمه الجديد.
من جانبه، أكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن انطلاق التجمع الأول للدوري يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية تطوير كرة السلة للكراسي المتحركة، وتعزيز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.
وقال المهيري:  «نحرص من خلال تنظيم هذه التجمعات على رفع مستوى التنافس بين الأندية، وتوفير بيئة احترافية تسهم في تطوير اللاعبين، بما ينعكس إيجاباً على مستوى المنتخبات الوطنية مستقبلاً».

الإمارات
الشارقة
نادي الثقة للمعاقين
خورفكان
دبي
العين
عجمان
آخر الأخبار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
علوم الدار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
اليوم 19:35
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
الأخبار العالمية
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
اليوم 21:56
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
الرياضة
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
اليوم 21:53
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
اليوم 21:51
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
الرياضة
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
اليوم 21:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©