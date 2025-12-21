انطلاق التجمع الأول لدوري السلة للكراسي المتحركة



الشارقة (الاتحاد)

انطلقت منافسات التجمع الأول لدوري كرة السلة للكراسي المتحركة «3×3»، والذي استضافه نادي الثقة للمعاقين، بمشاركة أندية العين، الثقة، خورفكان، دبي، وعجمان، وسط أجواء تنافسية قوية ومستويات فنية لافتة.

وشهد التجمع إقامة سلسلة من المباريات الحماسية، حيث نجح نادي الثقة في الفوز على نادي العين 9-6، وتغلب على نادي دبي 14-11، كما تجاوز عجمان 11-8.

في المقابل، قدم خورفكان أداءً متميزاً، بعدما حقق سلسلة انتصارات شملت فوزه على دبي 8-4، وتغلبه على العين 12-6، إضافة إلى تفوقه على الثقة 10-6، واختتم نتائجه الإيجابية بالفوز على عجمان 12-4.

كما حقق دبي فوزاً على عجمان 9-1، ونجح في تسجيل انتصار مهم على العين 13-6، فيما تمكن العين من فوز على عجمان 11-5.

وعكست نتائج التجمع الأول التقارب الكبير في المستويات الفنية بين الفرق المشاركة، مؤكدة انطلاقة قوية ومبشرة للدوري في موسمه الجديد.

من جانبه، أكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن انطلاق التجمع الأول للدوري يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية تطوير كرة السلة للكراسي المتحركة، وتعزيز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.

وقال المهيري: «نحرص من خلال تنظيم هذه التجمعات على رفع مستوى التنافس بين الأندية، وتوفير بيئة احترافية تسهم في تطوير اللاعبين، بما ينعكس إيجاباً على مستوى المنتخبات الوطنية مستقبلاً».