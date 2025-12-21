سلوت يثير المخاوف بشأن إصابة إيزاك



لندن (د ب أ)



يترقب ليفربول بقلق حالة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، خلال فترة أعياد الميلاد، حيث لم يتمكن أرني سلوت، مدرب الفريق، من تبديد المخاوف بشأن إصابة اللاعب. وافتتح إيزاك التسجيل خلال فوز ليفربول 2-1 على مضيفه توتنهام هوتسبير، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتسديدة رائعة إثر تمريرة حاسمة من زميله الألماني فلوريان فيرتز، لكنه تعرض لعرقلة في كاحل قدمه الأيسر من الهولندي ميكي فان دي فين، لاعب الفريق اللندني.

غادر إيزاك، المنضم حديثاً لليفربول في أغسطس الماضي، الملعب متأثراً بالإصابة عقب تسجيله هدفه الثالث فقط مع الفريق الأحمر، فيما اعترف سلوت بأن المؤشرات الأولية ليست إيجابية.

وأوضح سلوت للصحفيين: «ليس لدي أي أخبار، لكن إذا لم يبذل اللاعب أي جهد للعودة إلى الملعب، فهذا عادة ليس أمراً جيداً، لكن لا يمكنني قول أكثر من ذلك، إنه مجرد شعور داخلي وليس له أساس طبي».

وتحدث المدرب الهولندي عن هدف إيزاك، حيث قال: «هذا هو ما نود رؤيته يتكرر كثيراً، إنهاء جيد بتسديدة رائعة، وتمريرة متقنة، لكن دعونا لا نتسرع في التشاؤم، لا نعرف مدى الإصابة بعد، نأمل أن يعود إلينا قريباً».

أضاف سلوت في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «مع أليكس وكونور برادلي، يتعين علينا الانتظار، ربما لاحظتم وجود لاعبين احتياطيين لدينا، لكن هذه ليست المرة الأولى خلال الأسابيع القليلة الماضية التي نحصد فيها النقاط، هذا هو الأهم».

وأثيرت التكهنات بشكل كبير بشأن استمرار سلوت في منصبه خلال الشهر الماضي، الذي شهد نتائج كارثية للفريق، لا سيما عقب خسارته الموجعة 1 - 4 أمام أيندهوفن الهولندي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك، يبدو أن ليفربول قد خرج أقوى بثلاثة انتصارات متتالية في سلسلة من ست مباريات دون هزيمة، ليعود إلى المنافسة على المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي.

قال سلوت: «بالطبع نحن سعداء بذلك، لكن عندما بدأنا الموسم، لم أكن سعيداً تماماً بوجودنا ضمن المراكز الأربعة الأولى، ونسعى دائماً للأفضل، وبعد البداية الممتازة التي حققناها، شعرنا بخيبة أمل من سلسلة النتائج التي أعقبتها، لكننا الآن متساوون في النقاط للتأهل إلى المراكز الأربعة الأولى، وأعتقد أن الوضع لم يكن سيئا كما وصفه البعض، لكن من الصحيح أيضا أننا لم نصل إلى الكمال بعد، كنا ندرك ذلك، وعندما أجرينا كل هذه الصفقات في الصيف الماضي، كنا ندرك أن الأمر سيستغرق وقتاً». يذكر أن ليفربول رفع رصيده إلى 29 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس مؤقتاً، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة السابعة عشرة للمسابقة، بفارق الأهداف خلف تشيلسي، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في ذات الرصيد، فيما يتأخر بفارق 10 نقاط خلف أرسنال (المتصدر).