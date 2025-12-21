الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إصابة جديدة لكريستنسن تبعده لأشهر عن برشلونة
21 ديسمبر 2025 18:44

برشلونة (أ ف ب)

يغيب المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن عن برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، لأشهر عدة بعد تشخيص إصابته بتمزق في أربطة الركبة.
وقال برشلونة في بيان «كريستنسن يعاني من تمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى نتيجة التفاف غير موفق للركبة خلال حصة تدريبية السبت».
وأضاف النادي الكاتالوني أن كريستنسن سيخضع لعلاج تحفظي من دون جراحة، فيما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه سيغيب لمدة أربعة أشهر.
ومن المتوقع أن يغيب قلب الدفاع البالغ 29 عاماً عن مباريات الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 مع منتخب الدنمارك ضد مقدونيا الشمالية في مارس.
وانضم كريستنسن إلى برشلونة قادماً من تشيلسي الإنجليزي عام 2022، وقد عانى من الإصابات طوال فترة وجوده مع الفريق.
وينتهي عقد المدافع الدنماركي في كامب نو في يونيو 2026.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
