«قرية ليوا».. منصة للاحتفاء بـ «الفنون الشعبية»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



تواصل «قرية ليوا» احتفاءها بالثقافة والموسيقى والفنون الإماراتية، ضمن فعاليات «مهرجان ليوا الدولي»، أحد أبرز الفعاليات الشتوية في دولة الإمارات، والذي يستمر إلى 3 يناير 2026، حيث تقدّم القرية باقة متنوعة من الأنشطة التراثية والفعاليات الترفيهية الاستثنائية، من تنظيم «دائرة السياحة والثقافة – أبوظبي»، لتمنح الزوّار تجربة غامرة تجمع بين التراث الأصيل والفنون والتجارب الترفيهية والرياضية المشوّقة.

تحتضن «قرية ليوا»، المقامة وسط الكثبان الرملية الذهبية في منطقة الظفرة، بالقرب من الموقع الأيقوني «تل مرعب»، مجموعة واسعة من الأنشطة والمرافق العائلية، من أبرزها المسرح الرئيس الذي يقدّم عروضاً موسيقية وحفلات غنائية حيّة، تتيح لعشّاق الموسيقى الاحتفال بالتراث الموسيقي الغني للمنطقة.



يشهد المسرح مشاركة فرقة «التخت الإماراتي»، التي تقدّم عروضاً فنية تمزج بين العزف والأداء الصوتي، مقدّمةً باقة من الأغنيات الإماراتية والشعبية الأصيلة، وسط تفاعل لافت من الزوّار الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء الفنية والتراثية.

وفي أجواء مفعمة بالموسيقى والعروض الفلكلورية والأهازيج الشعبية، تجوب الفرقة الإماراتية للفنون الشعبية ساحات «قرية ليوا» مقدّمة عروضاً تراثية حيّة على إيقاعات «العيالة» و«الرزفة»، التي تجسّد روح الثقافة الإماراتية وتعكس عمق الموروث الشعبي المتجذّر في الإمارات، كما تضيء على فنون الأداء التقليدية التي تشكّل جزءاً أصيلاً من ثقافة وتاريخ دولة الإمارات.



العروض الشعبية، بما تحمله من فلكلور وأهازيج وموروثات قديمة، تسهم في تسليط الضوء على ملامح الثقافة الإماراتية، وتعزّز الجهود الرامية إلى الحفاظ على تراث الأجداد ونقله إلى الأجيال، ليظل حاضراً ومؤثراً في الحياة المعاصرة، بحسب ما أكدته نورة محمد المريخي، من فريق «قرية ليوا»، وقالت: «تُشكل «قرية ليوا» القلب النابض لمهرجان «ليوا الدولي»، ووجهة للمشاركة والتواصل والاستكشاف، والاحتفاء بروح المجتمع في منطقة الظفرة. مؤكدة أن المهرجانات الثقافية والتراثية تمثّل منصة مهمة لاستعراض فنون الإماراتية الأصيلة وإبرازها للجمهور».

وأضافت: «صممنا القرية لتوفير تجربة غامرة تُلبي تطلعات العائلات والأصدقاء والزوار من مختلف الأعمار، وتتيح المجال أمامهم لعيش أجمل اللحظات عبر برنامجها الحافل بالعروض الثقافية، والفنية، والورش الإبداعية، والمبادرات المجتمعية، وتجارب التسوق وفنون الطهي المتنوعة، وتلتقي في «قرية ليوا» الثقافة بالإبداع والترفيه والمغامرة، حيث يتعرف زوّارها على الفنون الشعبية والحِرف التقليدية، ويتذوقون أشهي النكهات، ويستمتعون بالفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية، ومناطق الألعاب، والعروض الحيّة، لتجمعهم ذكريات لا تنسى».



ملتقى ثقافي

تأتي فعاليات «قرية ليوا» الاستثنائية والمتنوعة، لتؤكد مكانة مهرجان «ليوا الدولي» بوصفه ملتقى ثقافياً وتراثياً يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويعكس ثراء المشهد الثقافي الإماراتي، ضمن تجربة شتوية متكاملة تستقطب الزوّار من داخل الدولة وخارجها.