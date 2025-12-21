الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبي تستضيف بطولة سلسلة الرجبي السباعي الدولية

دبي تستضيف بطولة سلسلة الرجبي السباعي الدولية
21 ديسمبر 2025 18:50

 
دبي (وام)

أخبار ذات صلة
270 رامياً في كأس الإمارات المفتوح لرماية «السكتون» لدول الخليج
أراند يُتوج بـ«جائزة الشارقة الكبرى»


أعلن اتحاد الرجبي، استضافة دبي بطولة سلسلة الرجبي السباعي الدولية - المستوى الثالث 17 و18 يناير المقبل، على ملعب «ذا سيفنز»، بتنظيم مشترك بين الاتحاد والاتحاد الدولي للرجبي، وبمشاركة 16 منتخباً من الرجال والسيدات.
ويشارك في البطولة 8 منتخبات للرجال و8 منتخبات للسيدات، تم توزيعها على مجموعتين في كل فئة، حيث تتنافس المنتخبات على بطاقتي التأهل إلى بطولة سلسلة الرجبي السباعي - المستوى الثاني، ضمن النظام الجديد الذي أطلقه الاتحاد الدولي للرجبي لتطوير اللعبة الأولمبية وتعزيز انتشارها عالمياً.
وتنطلق المنافسات 17 يناير، ويتأهل أفضل فريقين من فئتي الرجال والسيدات إلى بطولة المستوى الثاني، المقررة خلال فبراير ومارس 2026.
وتأتي البطولة ضمن النموذج الجديد لبطولات سلسلة الرجبي السباعي، الذي يهدف إلى تسريع نمو اللعبة على المستوى العالمي، في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، عبر مسار تنافسي يمتد على موسم واحد ويضم عدداً أكبر من البطولات الدولية.
وأعرب قيس الظالعي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي نائب رئيس اتحاد الرجبي، عن سعادته باستضافة الحدث الدولي، مؤكداً أن ذلك يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها اتحاد الإمارات للرجبي لدى الاتحاد الدولي، والدور الذي تضطلع به الإمارات في دعم وتطوير رياضة الرجبي على المستويين القاري والدولي.

الإمارات
دبي
الرجبي
آخر الأخبار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
علوم الدار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
اليوم 19:35
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
الأخبار العالمية
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
اليوم 21:56
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
الرياضة
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
اليوم 21:53
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
اليوم 21:51
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
الرياضة
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
اليوم 21:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©