الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«زلزال» يُتوج بسباق القفاي للمحامل الشراعية في «مهرجان الياسات»

«زلزال» يُتوج بسباق القفاي للمحامل الشراعية في «مهرجان الياسات»
21 ديسمبر 2025 19:04

 
الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
270 رامياً في كأس الإمارات المفتوح لرماية «السكتون» لدول الخليج
أراند يُتوج بـ«جائزة الشارقة الكبرى»


توجت اللجنة المنظمة لمهرجان الياسات بدورته الثالثة الفائزين في سباق القفّاي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي أقيم ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بشراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وذلك على الواجهة البحرية لمدينة السلع.
وكرم زايد ساري المزروعي، مدير إدارة المهرجانات التراثية والبحرية بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وخليفة الرميثي، مدير فعاليات الرياضات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسعيد حميد المهيري، رئيس قسم الصيانة والدعم الفني في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الفائزين في السباق.
وجرى السباق لمسافة 7 أميال بحرية، بمشاركة 61 محملاً من مختلف إمارات الدولة، على متنها 305 بحارة، وأسفرت نتائجه عن حصول المحمل «زلزال» بالرقم «125»، لمالكه والنوخذة عبدالله مروان عبدالله المرزوقي، على المركز الأول، وناموس السباق، فيما حلّ في المركز الثاني محمل «أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية» رقم «1»، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي، وجاء ثالثاً المحمل «مليح» رقم «52»، لمالكه والنوخذة سعود جاسم عبدالله جاسم.
وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيّمة للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة والمشاركين، بلغت قيمتها 600 ألف درهم، حيث نال صاحب المركز الأول 30 ألفاً، والثاني 27 ألفاً، والثالث 25 ألفاً.
ويأتي تنظيم سباق القفّاي ضمن أهداف مهرجان الياسات في دورته الثالثة، الرامية إلى إحياء عناصر التراث البحري الإماراتي، وتعزيز حضور السباقات البحرية التراثية في الذاكرة المجتمعية، إلى جانب دعم الرياضات البحرية التقليدية، وتشجيع مشاركة النواخذة والبحارة من مختلف الأجيال، إذ يشكّل السباق محطة مهمة للبحارة الشباب، وخطوة أولى في مسيرتهم ضمن سباقات المحامل الشراعية التراثية.

 

الإمارات
أبوظبي
مهرجان الياسات
المحامل الشراعية
هيئة أبوظبي للتراث
مجلس أبوظبي الرياضي
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
علوم الدار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
اليوم 19:35
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
الأخبار العالمية
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
اليوم 21:56
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
الرياضة
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
اليوم 21:53
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
اليوم 21:51
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
الرياضة
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
اليوم 21:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©